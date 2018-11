Il Napoli senza gol al San Paolo dopo 22 partite

ilnapolista

(Di domenica 25 novembre 2018)-Chievo, numeri e statistiche Sono 17stagionali per il; 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I gol segnati sono 30 in tutte le competizioni, 15 quelli subiti. In campionato, 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I gol fatti sono 26, 13 quelli subiti. La squadra di Ancelotti resta per la terza voltagol in questa stagione, per la prima volta in casaGenova (Sampdoria) e Belgrado. A cavallo tra questa stagione e quella precedente, erano 22 match al Sansempre a segno. L’ultima partitareti è di un anno fa,-Fiorentina 0-0. Due pali colpiti, sono 8 in totale nelledi campionato. Per Karnezis è la quinta partita stagionalegol al passivoquelle contro Fiorentina, Udinese, Sassuolo e Parma. Due clean sheet per Ospina, contro Liverpool e Stella Rossa.L'articolo Ilgol al San22...