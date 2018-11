Il Movimento 5 Stelle vuol depenalizzare l' eutanasia

Movimento 5 Stelle : incontro con i candidati in Regione : Il Movimento 5 Stelle presenta, nel pomeriggio di domenica 25 novembre, i candidati alle Regionali del 2019. L'appuntamento, per cittadini e organi d'informazione è alle ore 16, nella sala Soms di via ...

I deputati del Movimento 5 Stelle contrari al decreto sicurezza hanno ritirato i loro emendamenti : I deputati del Movimento 5 Stelle che avevano espresso dubbi sul cosiddetto “decreto sicurezza” in discussione alla Camera hanno ritirato tutti gli emendamenti che avevano presentato nei giorni scorsi. Il testo sarà votato lunedì. Il decreto legge, molto voluto dal

Blockchain - la sfida del Movimento 5 Stelle alle banche : Del resto, è necessario per l'attuazione della politica monetaria.

Movimento 5 Stelle - ecco come funziona la propaganda su Facebook : Una rete di pagine ufficiali, e poi un sottobosco di gruppi e blog amici da usare alla bisogna. Una struttura costruita negli anni che permette di aggirare i media tradizionali e fare arrivare il messaggio pentastellato senza intermediazione

La nuova tregua tra Lega e Movimento 5 stelle : Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano una tregua sul disegno di legge anticorruzione. Niente fiducia, anche per impraticabilità tecnica e di tempi: all'incidente di martedì, con l'approvazione a scrutinio segreto di un emendamento sul peculato che modifica il testo, si rimedierà al Senato. Il che, però, vuol dire che sarà necessaria una terza lettura, con un inevitabile ...

Vittorio Feltri : i ministri del Movimento 5 stelle non sanno leggere il bilancio : Se questa è la loro politica scommettiamo che i signorini del Grillo ignorante non avranno futuro. Sperèm. di Vittorio Feltri

Movimento 5 Stelle - ecco come funziona la propaganda su Facebook : Nei circa 8 minuti di video, Di Maio parla della bocciatura da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, e annuncia la sua ...

Un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha scritto una lettera per chiedere di cambiare il decreto sicurezza : Secondo le agenzie di stampa Adnkronos e AGI, 19 deputati del Movimento 5 Stelle avrebbero scritto una lettera al capogruppo del Movimento alla Camera, Francesco D’Uva, per chiedere delle modifiche al decreto sicurezza, il decreto legge voluto dal ministro dell’Interno

Nasce la fronda 5stelle anti Salvini : così il decreto sicurezza spacca il Movimento : Dopo le tensioni al Senato che hanno visto 5 esponenti del Movimento 5 stelle non votare la fiducia al decreto sicurezza e...

Dietrofront del Movimento 5 Stelle sui contraccettivi gratis ai migranti. "Non c'è accordo con la Lega" : Sempre mercoledì la Commissione Ue darà il suo parere sull'impianto della Manovra, nuovo capitolo di una guerra politica. Ed economica. 18 novembre 2018

Alberi per il futuro / Loc S Ippolito Erice - iniziativa Movimento 5 Stelle Trapani farà la sua parte : Stamani, raccogliendo l'invito delle Consigliere comunali trapanesi, Trapani e Cavallino, il Sindaco Giacomo Tranchida e il Presidente del Consiglio comunale di Trapani Giuseppe Guaiana, hanno ...

Tajani : «Ecco il buongoverno del Movimento Cinque Stelle a Roma : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter scrive: ...

Contraccettivi gratis per gli under 26 e richiedenti asilo : la proposta del Movimento 5 Stelle : Contraccettivi gratis per i giovani sotto i 26 anni, per chi è già esentato dal costo delle spese sanitarie, per i richiedenti asilo o per chi è beneficiario di protezione internazionale e, per un ...