Il j' accuse del Nobel liberal americano all' ambientalismo fondamentalista

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...

J'accuse/ La sfida di Xi Jinping e le Pmi lasciate sole - le colpe dell'Ice - IlSussidiario.net : Alla prima edizione della Ciie l'Italia si è presentata in ordine sparso, dimostrando disattenzione per le piccole e medie imprese. Un'occasione persa

Online foto di Kit Harington nudo - scatti rubati e accuse di una modella : il prezzo della popolarità? : Sul web stanno circolando delle foto di Kit Harington nudo. La star de Il Trono di Spade è solo una delle tante vittime di leak, in questo caso, però, la vicenda sarebbe più complessa. Gli scatti rubati sono stati diffusi da un account Twitter e condivisi sul web - noi per ovvi motivi di privacy non le pubblicheremo. Il caso ha generato scompiglio sul web, ma in molti sono pronti a scommettere sull'esistenza di una relazione extraconiugale ...

Anticorruzione - Di Maio : “Smentisco accuse M5s a Giorgetti. Lui nell’occhio del ciclone perché dà fastidio a Malagò” : “L’episodio del voto segreto sul peculato? L’ho derubricato a un incidente, perché la buonafede è testimoniata dal fatto che la maggioranza, non solo il Movimento ma anche la Lega, si è impegnata ad approvare il disegno di legge in minor tempo. Allo stesso tempo smentisco le accuse del Movimento verso il sottosegretario Giorgetti“. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in sala stampa alla Camera, durante i lavori ...

Napoli-De Guzman - la dura risposta del club dopo le accuse : La SSC Napoli, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. De Guzman all’organo di informazione olandese ‘De Volkstrandt’, precisa che i fatti, per come riferiti dall’atleta trascorsi più di 3 anni dalla loro collocazione temporale, sono destituiti di qualsivoglia fondamento. La SSC Napoli si riserva di tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati nelle competenti sedi, sportive e statali. Ecco ...

Le accuse che hanno portato al sequestro della nave Aquarius : Scoppia un caso rifiuti nelle operazioni di salvataggio dei migranti del Mediterraneo: il procuratore Carmelo Zuccaro ha ordinato il sequestro cautelativo della nave Aquarius di Medici senza frontiere,...

Domenica Live - Den Harrow nega le accuse dell'ex moglie e dichiara : "Lei mi inseguiva col coltello" : Den Harrow è stato ospite a Domenica Live nella puntata del 18 novembre 2018 per rispondere alle accuse dell'ex moglie Annalisa che lo aveva accusato di aver alzato le mani contro di lei.prosegui la letturaDomenica Live, Den Harrow nega le accuse dell'ex moglie e dichiara: "Lei mi inseguiva col coltello" pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 14:17.

Grande Fratello Vip - le accuse contro Walter Nudo dell'ex moglie : 'Abbandonò i figli' : Gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno seguito con Grande interesse le vicende personali dell'attore, il quale qualche settimana fa rimase piacevolmente sorpreso dal video-messaggio che gli venne recapitato da parte dei suoi due figli, i quali scelsero di farsi rivedere per far sentire il loro sostegno al padre. In quell'occasione Walter non riuscì a trattenere le lacrime e nei giorni successivi, parlando con i suoi compagni d'avventura, ...

accuse a una Ong che istruirebbe i migranti a recitare la parte delle vittime : Il Giornale riporta la denuncia di una giornalista canadese che ha raccolto, attraverso un video, le gravi dichiarazioni della responsabile di una Ong che opera in Grecia che aiuta i migranti irregolari ad entrare nel continente europeo. La Ong avrebbe sviluppato un metodo attraverso il quale verrebbe insegnato ai migranti a recitare per impietosire gli agenti di frontiera e riuscire ad entrare in Europa. Ong sotto accusa: le intercettazioni La ...

Terremoto nel mondo del calcio - 5 club nella bufera : accuse pesanti e provvedimenti durissimi in arrivo [NOMI e DETTAGLI] : E’ un Terremoto incredibile quello che rischia di sconvolgere il mondo del calcio e che potrebbe portare pesanti conseguenze ai club coinvolti con novità anche per quanto riguarda le prossime edizioni della Champions League. accuse pesantissime secondo quanto riporta il ‘The Guardian’, nel dettaglio violazione dei regolamenti sul tesseramento dei minorenni, coinvolto il Chelsea ed altri quattro club di Premier League che ...

Sull'integrativo dell'Atm - la Cisl rispedisce al mittente le accuse della Uiltrasporti - questo il parere di D'Amico : 'Situazione finanziaria ... : A dirlo è Letterio D'Amico, segretario provinciale della Fit Cisl, nel rispondere alle esternazioni di Michele Barresi, segretario provinciale della Uiltrasporti : 'rispediamo con forza al mittente le ...

accuse di Maradona a Messi - l’ex numero 10 dell’Argentina nega : “Tutte bugie” : L’ex stella del calcio argentino Diego Armando Maradona ha negato di aver criticato il suo connazionale Lionel Messi assicurando che sono state scritte solo bugie e che il giocatore del Barcellona è un suo amico. Alla domanda sul perché abbia detto che era “inutile mettere a capo un uomo che va 20 volte in bagno prima della partita“, Maradona ha risposto in un’intervista pubblicata sul sito internet della edizione ...

Daniela Del Secco - la Marchesa D’Aragona travolta da nuove accuse : “Ha comprato la laurea” : Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 13 novembre è stato sollevato infatti un nuovo caso: ad essere falso non sarebbe infatti solo il titolo nobiliare, ma anche la famosa laurea in Estetologia. L’ex gieffina ha sempre dichiarato infatti di essersi laureata con 110 e lode dopo aver frequentato appunto la facoltà di Estetologia. Ma qualcuno tra gli ospiti di ...

Gianni Sperti risponde alle accuse dell'ex tronista Mara : 'Hai sempre cercato il successo' : Mara Fasone, ex tronista di Uomini e donne, di recente ha dichiarato al magazine dedicato al programma di Maria De Filippi che Gianni Sperti avrebbe influenzato il suo percorso televisivo. La 26enne siciliana, infatti, ha affermato che i continui attacchi dell'opinionista, volti a screditare la sua persona scatenando numerose polemiche, alla lunga sono risultati decisivi nello spingerla a lasciare la trasmissione. L'ex ballerino, dal canto suo, ...