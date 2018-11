Il governo Usa smentisce Trump | il cambio climatico costerà miliardi 

Cambiamento climatico - governo federale Usa : 'devasterà economia' : Un documento del Governo federale smentisce bruscamente la linea negazionista finora tenuta dal presidente Trump

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Dai cambiamenti climatici costi per miliardi. Il governo Usa si sveglia e avverte Trump : Il presidente Usa ha sempre parlato di bufala . Nel rapporto appena difuso, si parla invece di ' un fenomeno reale che rischia di avere effetti pesanti sull'economia americana. Le perdite potrebbero arrivare fino al 10 per cento del pil, il doppio rispetto a quanto bruciato nella crisi del 2008 -

Il governo Usa : non comprate Huawei. Ma i cinesi non ci stanno e rispondono : « Prodotti e soluzioni Huawei sono usati in oltre 170 Paesi di tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali,aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono ...

Migranti - l Alto Commissariato Onu accusa il governo 'Criminalizza le ong' : Cronaca Sequestrata Nave Aquarius di Msf: "Smaltivano scarti e vestiti infetti dei Migranti come rifiuti normali". Dodici indagati di ALESSANDRA ZINITI

Migranti - l'Alto Commissariato Onu accusa il governo : "Criminalizza le ong" : Le nuove critiche sulle politiche per l'accoglienza dopo l'inchiesta con sequestro della nave Aquarius

Fattura elettronica : per Alberto Bagnai serve una 'Pausa di riflessione' del governo : Dopo la bocciatura della Fattura elettronica da parte del Garante della Privacy anche uno dei più convinti assertori della riforma fiscale, il senatore leghista e presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai si sarebbe convinto dell'opportunità di fare una pausa di riflessione sulla Fattura elettronica anche se mancano meno di due mesi alla sua introduzione obbligatoria nel nostro sistema economico. Le parole di Bagnai non ...

Mafia nigeriana - “in patria protetta dal governo. E i politici la usano per battere gli avversari alle elezioni” : La Mafia nigeriana si espande in Italia, come racconta ai pm di Palermo il pentito Austine Johnbull, i cui verbali sono pubblicati in esclusiva su Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, attualmente in edicola. Ma come operano le gang, detti “culti” dalle loro origini nelle università della Nigeria negli anni Settanta, in patria e nel resto del mondo, dove secondo l’Fbi sono presenti in ottanta paesi e stanno ...

Voto Usa - perché l'America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : Un altro punto di contatto è la Cina, sia tra repubblicani che democratici c'è allarmismo sulla crescita dell'economia cinese, accusata anche di rubare idee dell'hi-tech Usa. Su questo fronte sia l'...

Voto Usa - perché l’America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : l’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo. Per questo le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme e di far sì che il miracolo economico americano continui», ha detto confermando anche un rimpasto nei vertici ...

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Decreto Sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5s-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...