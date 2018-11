Il governo apre alla trattativa Ue Salvini | non ci fissiamo sui decimali

Il governo apre all’azionariato popolare per i club di calcio : Il Governo apre all'azionariato popolare per i club di calcio , dopo un incontro con una delegazione dei tifosi. L'articolo Il Governo apre all’azionariato popolare per i club di calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio .

Si apre un nuovo fronte nel governo : la legge sul conflitto di interessi : Nel contratto di governo , dopo un durissimo tira e molla, è stato inserito ma in una versione un po' annacquata. Comunque sia la legge che andrebbe a limitare i conflitti di interessi , seppur senza una data per l'entrata in vigore, è nel programma dell'esecutivo giallo-verde. Ora i 5Stelle hanno urgenza di approvarla e con la Lega è già possibile immaginare che questo sarà un nuovo fronte di scontro dal momento ...

governo - spread apre in rialzo : 298 punti. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). Ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva puntato il dito contro opposizioni e sistema mediatico. C’è un tentativo di “far cadere il nostro Governo il prima possibile” aveva detto ...