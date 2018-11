Il film della settimana | Se son rose

Il vizio della speranza : recensione del nuovo film di Edoardo De Angelis : Arriva nelle sale “Il vizio della speranza” diretto da Edoardo De Angelis e vincitore dell’ultima Festa del cinema di Roma. Vi forniremo trama, recensione e commento. Vincitore del Tokyo film festival e presentato nella capitale, in concorso,durante l’ultima edizione della Festa del cinema di Roma (che peraltro lo ha visto trionfare con il premio per il pubblico BNL), è stato introdotto da regista e co-sceneggiatore così. Edoardo De Angelis: “Ho ...

Sex and the City 3 non si farà / No al terzo film della saga : tutta 'colpa' di Mr. Big - IlSussidiario.net : Sex and the City 3 non ci sarà. Il terzo film della saga è stato bocciato a causa della sceneggiatura che prevedeva la morte di Mr. Big

Rocky - sabato in Tv su Rai Movie il primo film della saga con Sylvester Stallone : sabato 24 novembre, alle 21:10 circa, va in onda su Rai Movie il film "Rocky". La celebre pellicola ormai ha più di quarant'anni, ma ogni volta che viene ritrasmessa riesce sempre a incollare davanti al piccolo schermo un discreto numero di telespettatori. Nel corso degli anni, le gesta del pugile italo-americano Rocky Balboa, impersonato da Sylvester Stallone, hanno dato vita a vari sequel, ma il fascino dei primi due film della saga non è mai ...

Il segreto dei suoi occhi : la trama del film - il cast - il trailer della pellicola su Rai 1 : Questa sera in prima serata su Rai 1 Il segreto dei suoi occhi : un cast stellare per il remake di un film del 2009, 'El secreto de sus ojos', di Juan José Campanella - premiato agli Oscar del 2010 ...

Prime ‘porte in faccia’ per il film di Chiara Ferragni : la pellicola sulla vita della blogger senza finanziatori e collocazione : Il film sulla vita di Chiara Ferragni potrebbe non essere mai trasmesso? La pellicola, con protagonista l’influencer di Cremona, sta incontrando vari ostacoli Non solo gioie per Chiara Ferragni. Dopo tutto il lavoro occorso per realizzare il film che ripercorre la vita dell’influencer ed i suoi continui spostamenti in giro per il mondo, la mamma di Leone potrebbe essere incappata in un grande flop. Come si legge sul nuovo ...

Casting per un nuovo film a Biella e per uno spot della Vodafone : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per un film diretto da Nino Angiuli e dal titolo L'uomo attrezzo, le cui riprese verranno effettuate a Biella a partire dal gennaio del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting per realizzare un interessante spot pubblicitario della compagnia telefonica Vodafone, prodotto da Akita film. In questo caso si cercano diverse comparse di varie fasce di età e le riprese verranno effettuate entro ...

Robin Hood Il segreto della leggenda film al cinema : cast - recensione - curiosità : Robin Hood Il segreto della leggenda è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Otto Bathurst ha come protagonisti Taron Egerton e Jamie Foxx. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Robin Hood Il segreto della leggenda film al cinema: scheda e ...

Il vizio della speranza film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il vizio della speranza è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Edoardo De Angelis ha come protagonisti Pina Turco e Massimiliano Rossi. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il vizio della speranza film al cinema: scheda e ...

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv : cast - trama - curiosità - streaming : Harry Potter e l’Ordine della Fenice è il film stasera in tv mercoledì 14 novembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da David Yates ha come protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman. L’intera saga cinematografica andrà in onda nei mercoledì sera di ottobre e novembre 2018 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, ...

Sulmona International film Festival ecco i vincitori della 36esima edizione : ... che ha invitato il pubblico a restare per la proiezione di Euforia di Valeria Golino , Film che resterà in programmazione anche oggi nella sala cinematografica sulmonese per gli spettacoli delle 16:...

L’anti-scienza - il caso di Ilaria Capua : su Sky il docufilm dedicato alla vicenda della virologa accusata e e poi assolta : Tra il 2013 e il 2016 Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, salita alla ribalta per la decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria, si ritrova improvvisamente coinvolta in un complesso caso giudiziario e mediatico, con l’accusa, da cui poi sarà prosciolta, d’essere una delle menti di un traffico di virus a scopo di lucro. La storia personale della scienziata e il modo in cui il Paese – ...

Notti Magiche : recensione del film di chiusura della festa del cinema di Roma : Arriva nelle sale il film di chiusura della festa del cinema di Roma “Notti Magiche”, diretto da Paolo Virzì con Giancarlo Giannini e Andrea Roncato. Semifinale dei mondiali del 1990, si gioca Italia-Argentina. La nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per accedere alla finalissima. Nel mentre a Roma, dietro un gruppo di persone che sta vedendo la partita sul lungo Tevere, una macchina cade nel fiume, all’interno c’è un uomo. Com’è ...