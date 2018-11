I Paesi Bassi hanno supportato | per errore | gruppi terroristi in Siria

Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale : La Corte di Appello di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha ordinato al governo olandese di ridurre in modo più incisivo le emissioni di anidride carbonica, la principale causa del riscaldamento globale, rispetto a quanto inizialmente programmato. Il governo dovrà ridurre The post Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale appeared first on Il Post.

Nei Paesi Bassi sono stati arrestati 7 uomini accusati di progettare un grande attacco terroristico : La polizia olandese ha arrestato sette uomini accusati di progettare un grande attacco terroristico con granate, pistole automatiche e cinture esplosive. Gli arresti sono avvenuti in quattro posti diversi dei Paesi Bassi e hanno riguardato uomini con un'età compresa tra

Paesi Bassi : vuoi il porto d'armi? Dimmi la tua religione : 'E tu di che religione sei?'. Sarà questa una delle diverse domande cui dovranno rispondere coloro i quali desiderano ottenere oppure solamente rinnovare il proprio porto d'armi in Olanda .

Paesi Bassi : treno investe cargo bike - morti 4 bambini : Scontro tra un treno e una cargo bike a Oss, nella provincia del Brabante, nel sud dei Paesi Bassi: quattro bambini sono morti e una donna e una bambino sono rimasti gravemente feriti L'incidente si è verificato in un incrocio sorvegliato, e le cause non sono ancora note. Il treno era partito da Nijmegen ed era diretto a Bois-le-Duc.