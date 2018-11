I nostri giovani non hanno voglia di lavorare | scelgo i migranti

ecoaltomolise

: Mi piace leggere le lettere, specie dei nostri anziani. Come Pasquale, 80 anni, che propone di assumere giovani com… - matteorenzi : Mi piace leggere le lettere, specie dei nostri anziani. Come Pasquale, 80 anni, che propone di assumere giovani com… - Mov5Stelle : 'Questa squadra di insegnanti, facilitatori dell’innovazione, insieme alle comunità scolastiche, sarà il catalizzat… - IRAMAPLUME : Lunedì si avvicina e non vedo l'ora perché finalmente vi incontrerò?? Canteremo, faremo tante foto, firmerò le vostr… -

(Di domenica 25 novembre 2018) E allora ecco Osumane, lo vedete no? Sorride sempre e ha fame di vivere, di apprendere, di capire come funziona il nostro mondo". PROGETTO SPRAR " Tredici attestati per camerieri consegnati ad ...