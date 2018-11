I nomi del Signor Sulcic e del TFF36

nomine Rai - spunta il vicepresidente : la nuova carica per piegare l'assedio del Pd a Marcello Foa : Sabato sono filtrate le indiscrezioni relative alle Nomine della Rai gialloverde . Tra i nomi, Teresa De Santis verso la direzione di Rai 1, su Rai 2 il ritorno di Carlo Freccero mentre a Rai 3 ...

#TFF36 " I nomi del sig. Suli - di Elisabetta Sgarbi : ... resta, al fondo un cinema in qualche modo congeniale a favorire l'alimentarsi del ricordo del passato in un mondo che tende a isolare i fatti della storia ancora recente, poiché tenuta viva dai ...

Economia. A Cervia incontro con esperti del Settore Fiscale su fatturazione elettronica : Domenica 25 Novembre 2018 - Cervia Lunedì 26 novembre, alle ore 20.30 , presso la Sala Riunioni Uffici Tecnici del Comune di Cervia in Piazza XXV Aprile, si terrà il focus ' Verso la fatturazione ...

Merkel ricorda il ruolo del G20 nel risolvere problemi dell'economia mondiale e sviluppo - : "Fin dalla fondazione di questo formato abbiamo dimostrato che insieme siamo in grado di risolvere i problemi dell'economia mondiale e dello sviluppo", ha detto in un messaggio video pubblicato ...

Castelli-Padoan - scontro a Porta a Porta : la lezione di economia della viceministra M5S è virale : Botta e risposta a Porta a Porta tra Laura Castelli , sottosegretaria all'economia, e Pier Carlo Padoan . La politica M5S ha interrotto l'ex titolare del Tesoro mentre spiegava gli effetti dello spread sulla vita reale degli italiani, impartendogli una sorta di 'lezione' ...

Giancarlo Giorgetti - lo sfregio del M5s. Come lo hanno soprannominato i grillini alle sue spalle : Ormai Giancarlo Giorgetti è già stato condannato dai grillini. L'accusa? Essere stato il 'regista dell'agguato sul peculato'. Ma è solo l'ultima goccia perché il sottosegretario leghista non gode più ...

'I valori del territorio : Scienza - Economia - Cultura - Tipicità' : ACQUAVIVA PICENA Si terrà questa sera, venerdì 23 novembre, l'incontro 'I valori del territorio: Scienza, Economia, Cultura, Tipicità ', organizzato dall'associazione ' Smart Piceno ' presso l'hotel ristorante Il Grillo di Acquaviva Picena dalle ore 20.15. Il programma prevede l'introduzione di ...

OECD - ritoccate al ribasso le stime di crescita dell'economia mondiale per il 2019 : L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo dell'economia , OECD, ha pubblicato l'ultimo rapporto sulle prospettive dell'economia mondiale, ritoccando al ribasso le previsioni di crescita per l'anno venturo. Il rapporto ha mostrato che a causa dell'aggravamento della situazione commerciale, delle difficoltà affrontate ...

Astronomia : nascita ed evoluzione delle galassie - alla scoperta dei cimeli dell’Universo primordiale : Sono di ‘peso’ pur avendo delle piccole dimensioni, sono piuttosto rare e possono rivelarsi utili per approfondire i processi di nascita ed evoluzione delle galassie, tanto che sono le protagoniste di un recente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics (articolo: “Galaxy and Mass Assembly-Gama: Accurate number densities and environments of massive ultra-compact galaxies at 0.02 < z < 0.3”). Si tratta di alcune galassie ...

Appuntamenti macroeconomici del 23 novembre 2018 : Venerdì 23/11/2018 08:00 Germania, PIL, annuale, atteso 1,1%; preced. 1,1%, 08:00 Germania, PIL, trimestrale, atteso -0,2%; preced. -0,2%, 09:00 Spagna, Prezzi produzione, annuale, preced. 5,2%, 10:00 ...

Francia-Giappone : scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander eliminata dalla casa. Martina la prima nominata della serata : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Allarme della Bce - economia italiana così non può reggere a lungo : Ma "questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere".

Tutti i nomi dello smartphone Huawei pieghevole : come si chiamerà davvero? : Per ora lo identifichiamo come lo smartphone pieghevole Huawei ma è indubbio che il device pieghevole del produttore cinese avrà un suo nome di modello specifico. Sulle possibili etichettature dello smartphone quest'oggi abbiamo nuove anticipazioni grazie all'autorevole fonte Android Headlines che ci fornisce un poker di opzioni più che papabili e tutte da analizzare. Una cosa sembra più che certa: lo smartphone pieghevole Huawei sarà ...