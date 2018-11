I bagni degli aerei ristretti del 30% per far spazio a più sedili

#squatforchange - la battaglia del fasciatoio nei bagni degli uomini : Donte Palmer, 31enne insegnante di St. Augustine, in Florida, non avrebbe mai pensato di diventare il volto di una campagna e invece è, grazie a un post, la faccia della battaglia per avere il fasciatoio nel bagno degli uomini. Un paio di settimane fa, fuori a cena con la moglie e i tre figli, si è accorto che il più piccolo aveva bisogno di un cambio di pannolino. Siccome a casa con la moglie dividono tutti i compiti, toccava a lui andare a ...