Homo Social

(Di domenica 25 novembre 2018) Mio padre quando mi dava la buona notte mi carezzava i capelli. Io prendevo la sua mano e poggiavo la guancia nel palmo, quella grande mano che sembrava contenere tutto un viso. Sentivo il suo profumo di acqua di colonia indugiare rassicurante sul cuscino. Guardavo quegli occhi caldi e le labbra piegate dal sorriso,un’ultima volta per quel giorno, poi abbassavo soddisfatta le palpebre con ancora in bocca il sapore vellutato del latte caldo. Lui sfilava la mano, mi baciava lieve la guancia. “Buona notte principessa” e il mio emisfero sinistro cominciava a galoppare verso altri mondi impossibili e l’immaginazione si faceva sogno.La vita sembrava possedere il ritmo delle consuetudini familiari che si ripetevano ogni giorno con una logica che non conosceva la monotonia. Il tavolino era il luogo d’incontro delle faccende familiari. Si parlava di lavoro, di futuro, dei morti ammazzati ...