History Sport; Essere palestinesi in Cile

(Di domenica 25 novembre 2018) Golazo di Jimenez al minuto cinquantaquattro e il Club Deportivo Palestino batte 3-2 l’Audax Italiano, conquistando dopo quarantuno anni la Coppa di, la terza della sua storia.Non sembrerebbe una notiziona: per noi italiani che snobbiamo la Coppa Italia figuriamoci quanto interesse possiamo avere verso chi vince la Coppa del. Eppure il Club Deportivo Palestino non è una squadra come tutte le altre. E quindi sì, questa affermazione in Coppa diè una notiziona, checchè ne pensiate voi.In uno dei miei primi articoli per questa testata, parlai della correlazione che vi è tra calcio e politica, concentrandomi sull’esposizione politica di alcuni club (quattro per la precisione) sparsi per il mondo. Ecco, il Club Deportivo Palestino poteva tranquillamente rientrare in quell’articolo come quinto club. Ma così non fu e quindi ora gli dedico un articolo intero.Storia, ...