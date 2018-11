Hanno sbagliato tutto su aziende e grandi opere

MotoGp - Dovizioso tira i remi in barca : “non penso più al titolo mondiale. Fenati? I giornalisti Hanno sbagliato” : Il pilota della Ducati pare abbia ormai tirato i remi in barca per quanto riguarda il titolo mondiale, svelando di puntare al secondo posto Forte della vittoria ottenuta a Misano, Andrea Dovizioso riparte da Aragon con l’obiettivo di bissare il successo centrato sul circuito italiano. Aspettative alte in vista della gara spagnola, dove non sarà comunque semplice battere Marquez, capace di vincere qui a casa sua nelle ultime due ...