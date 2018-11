Hamilton ancora in pole Vettel 3° ci proverà E oggi l' addio di Alonso

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Non abbiamo ancora capito a pieno i problemi delle ultime gare. Ad Interlagos vogliamo tornare noi” : Lewis Hamilton è pronto per affrontare gli ultimi due impegni del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si incomincia in questo fine settimana con il Gran Premio del Brasile ad Interlagos una pista che al cinque volte campione del mondo regala ricordi belli (come il titolo 2008) e brutti (l’incredibile ko nel 2007 a favore di Kimi Raikkonen), ma che in questa occasione servirà soprattutto (visto che ormai il suo titolo lo ha già ampiamente messo ...

F1 – Hamilton in Brasile tra errori e problemi da risolvere : “alcune cose sono ancora misteriose” : Hamilton tra errori e misteri da risolvere in casa Mercedes: le parole del britannico alla vigilia del Gp del Brasile dopo la conquista del quinto titolo mondiale La F1 è approdata in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione 2018: i piloti sono stati protagonisti oggi ad Interlagos per l’incontro con la stampa, durante il quale hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al nuovo round. Photo4/LaPresse Reduce dal ...

LEWIS Hamilton CAMPIONE DEL MONDO SE... / Formula 1 - Vettel resiste ancora : all'inglese servono adesso 5 punti : LEWIS HAMILTON non si laurea CAMPIONE del MONDO nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti: a Austin l'inglese arriva terzo con Vettel quarto, ora gli servono appena 5 punti in tre gare(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:53:00 GMT)

F1 - GP Stati Uniti 2018 : parla Lewis Hamilton. Il britannico sarà in pole position : “Si poteva fare ancora meglio” : sarà ancora una volta il britannico Lewis Hamilton a partire al palo nel Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti il pilota della Mercedes ha bruciato le Ferrari di Vettel e Raikonen rispettivamente per sei e sette centesimi. Al suo fianco però domani partirà il finlandese, dato che il tedesco è stato penalizzato e retrocederà di tre posizioni in griglia. Ecco le prime parole a caldo di Hamilton, riprese da TV8: “Siamo Stati molto vicini ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Lewis Hamilton domina ancora sul bagnato - Sebastian Vettel penalizzato di tre posizioni : La pioggia sorride ancora una volta a “Sua Maestà” Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018. Il britannico delle Frecce d’Argento, prossimo ad aggiudicarsi il suo quinto titolo iridato, ha dominato il secondo turno di prove ad Austin (Texas) disputato su pista bagnata, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche in queste condizioni. L’asso ...

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancora lavorando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

Eurocup - Hamilton non basta. Brescia ancora ko : ROMA - Eurocup di nuovo fatale per la Germani Brescia che, nonostante 18 punti di Jordan Hamilton e i 17 a testa di Bryon Allen e Awudu Abass - che ha raccolto anche 9 rimbalzi -, è stata battuta 84-...

Formula 1 - Hamilton dopo il successo al GP Giappone : 'Uno show - ma non canto ancora vittoria' : "E' stato tutto fantastico, sono felicissimo - le sue parole a bordo pista appena sceso dalla macchina - Vincere qui, su quella che considero la pista più bella del mondo, è davvero bellissimo", dice ...

Hamilton domina e vede il Mondiale : Vettel sbaglia ancora e finisce sesto : Il campione del mondo allunga così a +67 in classifica, quando mancano appena quattro gare alla fine del campionato e vede ormai da vicino il suo quinto titolo Mondiale. Gli basta guadagnare altri 8 ...

F1 GP Giappone : doppietta Mercedes - Hamilton ancora sul gradino più alto : Cronaca Sole e caldo a Suzuka, quando tutto è pronto per la partenza del GP del Giappone: tutti i primi dieci partono su supersoft usata, soft usata invece per le Mercedes e Grosjean, nuova per ...

F1 - Hamilton : "Non cantiamo ancora vittoria" : "Abbiamo un bel gap su Vettel, spero di fare bene ad Austin". Verstappen: "Seb non poteva superarmi, non c'era spazio"