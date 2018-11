Ha vinto la violenza | rinviata di nuovo la finale della Coppa Libertadores

Superclasico rinviato ufficialmente : River Plate-Boca Juniors non si gioca - ha vinto la violenza! : Dopo l’assalto al pullman di ieri e il clima di tensione che non è minimamente diminuito nella giornata di oggi, è stata accolta la richiesta del Boca Juniors: il Superclasico non si gioca Ha vinto la violenza. Il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, ha deciso che non sussistono le condizioni per giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. Lo stesso numero 1 della federazione ...