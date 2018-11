Grande Fratello Vip | rissa sfiorata tra concorrenti nella Casa | ' Sei una m***'

Grande Fratello VIP 3 - anticipazioni puntata di lunedì 26 novembre : Continua la lunga marcia verso la finale del GRANDE FRATELLO vip 3, vediamo grazie al comunicato ufficiale cosa accadrà nella puntata di lunedì 26 novembre 2018. Domani, lunedì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “GRANDE FRATELLO Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasicon Alfonso Signorini. Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni in Caverna tra momenti di riflessione e commozione ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il divieto choc alle donne fidanzate. Il web insorge : «È un maschilista» : Francesco Monte nell'occhio del ciclone. L'ex tronista, già finito del mirino della Rete per le controverse frasi sui baci saffici , che poi aveva ampiamente spiegato in puntata, , torna a far ...

Grande Fratello Vip - rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : «Sei una m***» : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra ...

Grande Fratello Vip : doccia bollente tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Ormai tra Francesco Monte e Giulia Salemi è scoppiata la passione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare ad una doccia bollente che ha infiammato il mondo del web. La travagliata storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte La travagliata love story tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex concorrente di Uomini e Donne (e di svariati programmi televisivi) Francesco Monte sembra procedere a gonfie vele. I ...

Grande Fratello Vip - rovinata la diretta di Ilary Blasi : la bomba - chi eliminano lunedì sera. Tutto già deciso : Al Grande Fratello Vip è Tutto già deciso? L'indiscrezione-bomba sul reality condotto da Ilary Blasi arriva da un sondaggio proposto dal sito bitchyf.it , in cui si chiede al pubblico chi vorrebbe ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 26 novembre : Walter Nudo favorito al televoto : Lunedì 26 novembre in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Una puntata a dir poco attesissima dal pubblico, dato che stiamo per avviarci verso il gran finale di questa terza stagione e, al più presto, si arriverà alla proclamazione del super vincitore di quest'anno che si porterà a casa il premio finale di 100 mila euro. Anche ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi discute con Andrea Mainardi e viene "redarguita" da Francesco Monte : Giulia Salemi e Francesco Monte, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, indovinate un po', hanno nuovamente discusso.In quest'occasione, la "colpa" è di Andrea Mainardi, il cuoco lanciato da La prova del cuoco, con cui è praticamente impossibile litigare, visto il carattere positivo e solare. Giulia Salemi, però, è riuscita in quest'impresa.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Giulia Salemi discute con Andrea Mainardi ...

Grande Fratello Vip - Merola : “Il mio voto influenzato” - Silvestrin? Bullo e violento : Valerio Merola contro Enrico Silvestrin: “Il pubblico lo ha voluto punire per il suo atteggiamento omofobo” Valerio Merola ed Enrico Silvestrin non hanno particolarmente legato durante il Grande Fratello Vip. I due, sia dentro che la Casa che fuori, si sono ampiamente scontrati, facendosi coinvolgere in discussioni che poi sono sfociati in veri e propri […] L'articolo Grande Fratello Vip, Merola: “Il mio voto ...

Ivan Cattaneo piange a Verissimo : mollato dal fidanzato dopo il Grande Fratello Vip : Verissimo, Ivan Cattaneo in lacrime: il fidanzato lo ha lasciato dopo il Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo non è riuscito a trattenere le lacrime a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il cantante e artista è scoppiato a piangere mentre parlava del fidanzato. fidanzato che non c’è più dopo l’eliminazione dal reality show. Cattaneo ha […] L'articolo Ivan Cattaneo piange a Verissimo: mollato dal fidanzato dopo il Grande ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi in lacrime prima della finale : «Non voglio più stare male» : Silvia Provvedi è crollata ed è scoppiata in lacrime al Gf Vip 2018 . 'Non voglio più stare male', ha detto. L'esperienza del reality l'ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona , col ...

Grande Fratello Vip - rissa brutale tra la Salemi e Mainardi : 'Non fare lo str***' - 'Tu mi dici corn***' : Tra Giulia Salemi e Andrea Mainardi è scoppiato un durissimo litigio al Grande Fratello Vip . Quello che questa notte sembrava uno scherzo, è presto degenerato in uno scontro all'ultimo insulto. ...