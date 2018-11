Gp Abu Dhabi | Raikkonen ritirato nell' ultima in Ferrari

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Lewis Hamilton chiude in bellezza e vince davanti a Vettel e Verstappen - out Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si accontenta mai e vince anche il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, quindi, chiude la sua annata con un ennesimo successo nella sua migliore stagione della carriera, vincendo in scioltezza la gara di Yas Marina (la 73esima in assoluto) sfruttando la pole position e una strategia azzeccata. L’inglese taglia il traguardo con un margine di 4.7 secondi su Sebastian ...

Spettacolo - commozione ed un pizzico di tristezza : Hamilton trionfa al Gp di Abu Dhabi! Mix esplosivo di emozioni a Yas Marina : Lewis Hamilton immenso: il campione del mondo di F1 termina la stagione 2018 con l’ennesima vittoria. Il Gp di Abu Dhabi è del britannico della Mercedes: Vettel e Verstappen sul podio a Yas Marina Un’ultima gara ricca di colpi di scena, spaventosi, deludenti e mozzafiato: il Gp di Abu Dhabi ha regalato emozioni fortissime e contrastanti oggi per una festa finale scoppiettante. La gara di oggi pomeriggio a Yas Marina è iniziata ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ritiro di Kimi Raikkonen nell'ultima in carriera in Ferrari. VIDEO : Il motore tradisce Kimi Raikkonen nella sua ultima gara in Formula 1 con la Ferrari . Il campione del mondo del 2007 si è fermato ad Abu Dhabi nel corso del settimo giro ed è tornato mestamente ai box ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Abu Dhabi 2018 : risultato e classifica della gara. : Di seguito l’Ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi 2018 a 15 giri dalla conclusione. Ordine D’ARRIVO GP ABU Dhabi F1 2018 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Max Verstappen (Red Bull) 4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 5 Valtteri Bottas (Mercedes) 6 Carlos Sainz (Renault) 7 Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) 8 Sergio Perez (RP Force India) 9 Kevin Magnussen (Haas) 10 Lance Stroll (Williams) 11 Esteban Ocon ...

F1 - Abu Dhabi : Raikkonen fuori al settimo giro : YAS MARINA - E' finita dopo appena 7 giri l'ultima gara con la Rossa di Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese della Ferrari è stato costretto al ritiro nel Gp di Abu Dhabi: la sua monoposto si è ...

F1 – Will Smith ‘rapisce’ Hamilton per prendere il suo posto ad Abu Dhabi : ma per l’attore finisce male! [VIDEO] : Simpatico siparietto prima del GP di Abu Dhabi: Will Smith ‘rapisce’ Lewis Hamilton per prendere il suo posto in gara. Al momento di salire in macchina però… Ad Abu Dhabi si corre l’ultima gara della stagione di F1, ma Lewis Hamilton ha rischiato di non scendere in pista. Il motivo? Un clamoroso… rapimento! Prima della gara, l’attore Will Smith è entrato nello spogliatoio del campione in carica riuscendo ...