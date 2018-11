GP Abu Dhabi | pauroso incidente di Hulkenberg | Hamilton in testa davanti alla Ferrari di

Ordine d’arrivo F1 - GP Abu Dhabi 2018 : risultato e classifica della gara. : Di seguito l’Ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi 2018 a 15 giri dalla conclusione. Ordine D’ARRIVO GP ABU Dhabi F1 2018 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Max Verstappen (Red Bull) 4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 5 Valtteri Bottas (Mercedes) 6 Carlos Sainz (Renault) 7 Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) 8 Sergio Perez (RP Force India) 9 Kevin Magnussen (Haas) 10 Lance Stroll (Williams) 11 Esteban Ocon ...

F1 - Abu Dhabi : Raikkonen fuori al settimo giro : YAS MARINA - E' finita dopo appena 7 giri l'ultima gara con la Rossa di Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese della Ferrari è stato costretto al ritiro nel Gp di Abu Dhabi: la sua monoposto si è ...

F1 – Will Smith ‘rapisce’ Hamilton per prendere il suo posto ad Abu Dhabi : ma per l’attore finisce male! [VIDEO] : Simpatico siparietto prima del GP di Abu Dhabi: Will Smith ‘rapisce’ Lewis Hamilton per prendere il suo posto in gara. Al momento di salire in macchina però… Ad Abu Dhabi si corre l’ultima gara della stagione di F1, ma Lewis Hamilton ha rischiato di non scendere in pista. Il motivo? Un clamoroso… rapimento! Prima della gara, l’attore Will Smith è entrato nello spogliatoio del campione in carica riuscendo ...

F1 – Spaventoso incidente ad Abu Dhabi per Hulkenberg : numerose capovolte e principio di fuoco sulla Renault del tedesco [VIDEO] : Che spavento per Nico Hulkenberg al Gp di Abu Dhabi: terribile volo in pista per il tedesco della Renault Il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1, è iniziato con un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Verso la fine del primo giro della corsa sul circuito di Yas Marina, Nico Hulkenberg è stato protagonista di un terrificante incidente. Dopo un contatto con Grosjean, la monoposto del tedesco ha ...

F1 – Semafori spenti a Yas Marina : il VIDEO della partenza del Gp di Abu Dhabi : E’ ufficialmente iniziato il Gp di Abu Dhabi: il VIDEO della partenza della gara a Yas Marina Semafori spenti sul circuito di Yas Marina, con Lewis Hamilton in pole position per l’83ª volta nella sua carriera, seguito da Bottas e dai ferraristi Vettel e Raikkonen. Lo spettacolo del Gp di Abu Dhabi è ufficialmente iniziato: nessun cambiamento nelle prime posizioni, con Hamilton rimasto al comando della corsa. Brutto avvio per ...

