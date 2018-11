Governo | premier Conte | ' Con l' Unione Europea dialogo costruttivo'

Rifiuti - il premier Conte : “Ci sono diversità di vedute ma attueremo il contratto di Governo” : Rifiuti, la questione che ha creato tensioni negli ultimi giorni, Conte: “La nostra guida è il contratto di Governo” “Non c’è nessuna polemica, c’è qualche diversità di vedute ma l’indirizzo politico del governo è chiaro” e “la guida è il contratto“, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di firmare nella prefettura di Caserta il protocollo di ...

Tito Boeri : 'Primo Governo che pensa ai poveri. Dimissioni? Solo se me lo chiede il premier' : 'Finalmente abbiamo un governo che prende a cuore il problema dei poveri ma per raggiungerli ed evitare le frodi c'è bisogno di coinvolgere i Comuni, che hanno la maggiore esperienza e prossimità'. ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del Governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Governo - Di Maio : "Salvini premier? Problema non c'é" : Per vicepremier Luigi Di Maio l'ipotesi di un nuovo esecutivo con Salvini premier per il momento 'non c'è'. 'Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non sia un ...

Brexit - c’è il sì del Governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

Brexit - annunciata “intesa tecnica” provvisoria. La premier May convoca il Governo per discutere l’accordo : Una bozza d’intesa tecnica fra i negoziatori di Ue e Regno Unito per superare l’impasse sul confine tra Irlanda e Irlanda del Nord è stata definita nelle scorse ore, secondo quanto rivela la tv pubblica irlandese Rte. L'articolo Brexit, annunciata “intesa tecnica” provvisoria. La premier May convoca il governo per discutere l’accordo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tunisia : il premier Chahed annuncia la nascita del decimo Governo dal 2011 : La principale novità è l'ingresso nel Consiglio dei ministri di Machrou Tounes, il partito di orientamento progressista formato da ex dissidenti di Nidaa Tounes, la formazione politica del fronte ...

Iraq-Stati Uniti : segretario di Stato Pompeo si congratula con premier Mahdi per fiducia a Governo : Prima di prestare giuramento, il neo-premier ha presentato un'ambizioso programma di governo volto a rilanciare l'economia, a consolidare la sicurezza e a mantenere il paese al riparo dalle ...

Marco Travaglio - il diktat al premier Giuseppe Conte : 'Torni al contratto di Governo oppure...' : Peccato veniale, quello dei 5 Stelle a Ischia, e peccato mortale, quello della lega sul condono,. Marco Travaglio , nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano , non usa mezzi termini per dire la sua sul ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Il Governo del cambiamento in Iraq - il nuovo premier sceglie i ministri sul Web : In Iraq la formazione dei governi e la scelta dei ministri arriva dopo estenuanti trattative e scelte con il bilancino, basate su affiliazione politica e appartenenza a una setta religiosa, oltre che ...

Libano : ex premier Mikati sostiene sforzi Hariri per formare il Governo : Secondo Mikati, l'attuale stallo minaccia la situazione politica, finanziaria ed economica interna, alla luce delle complicazioni regionali e delle recenti minacce israeliane. Intanto Hariri ha ...

Il premier Löfven sfiduciato in Parlamento. La Svezia tentata da un Governo di destra : ...kesson, ha ripetuto che il suo partito farà 'crollare qualsiasi governo che non ci dia voce in capitolo su immigrazione, assistenza sanitaria, pensioni e politica sulla sicurezza'. Se Ulf Kristersson ...

Luigi Bisignani svela il piano di Sergio Mattarella : 'Se cade il Governo niente voto e Giovanni Tria premier' : Per Luigi Bisignani sarà una vera e propria 'guerra'. Si riferisce alla scontro tra il Colle e Matteo Salvini sulla Rai. In un'intervento su Il Tempo , infatti, l'uomo che sussurrava ai potenti ...