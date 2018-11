Golden State batte i Kings | Belinelli sconfitto

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

NBA - Okc batte Golden State 123-95 - campioni in carica in crisi : Alla Oracle Arena di Oakland, California, casa dei campioni in carica dei Golden State Warriors, va in scena una vera e propria disfatta, a scapito proprio dei padroni di casa, che si vedono superare 123-95 da una Oklahoma mai doma, e che lotta su ogni parte del campo. Poca la reazione dei campioni, che sono privi, lo ricordiamo, di Stephen Curry, infortunato ad una caviglia, e Draymond Green, costretto anche lui a restare fermo. Tutti e due ...

NBA - “critiche e sberleffi” contro i Golden State Warriors : occhio a stuzzicare il can che dorme : Golden State Warriors criticati da più parti dopo un inizio di stagione ricco di intoppi ma anche di valide scusanti per spiegare la “zoppia” della squadra di Kerr Dopo 3 titoli NBA nelle ultime 4 stagioni, in molti aspettavano al varco i Golden State Warriors ed il suo coach Steve Kerr. Al primo accenno di crisi, pronti a saltare addosso alla franchigia della San Francisco Bay, con l’intento di mettere un tarlo ...

NBA - brutto infortunio per Hamidou Diallo contro Golden State : Sembra una condanna che con cadenza sempre più frequente siamo costretti a scontare: uno scontro fortuito, una brutta caduta o un impatto duro, il risultato è sempre quello di vedere un giocatore ...

NBA - la settimana da incubo dei Golden State Warriors : Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, uno spogliatoio in frantumi e gli infortuni di Curry e Green: in una settimana è cambiato tutto in casa Golden State Warriors. Ripercorriamo quanto ...

Golden State in difficoltà : 'Questa è la vera NBA - abbiamo vissuto un sogno per anni' : Dopo tre sconfitte consecutive, la quarta nelle ultime cinque partite, possiamo dirlo: i Golden State Warriors stanno attraversando il peggior periodo mai vissuto in regular season nell'era Steve Kerr ...

Basket - Nba San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. Lebron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...