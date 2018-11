Gol Gervinho | Parma in vantaggio ma che papera di Consigli! VIDEO

Torino-Parma 1-2 - Video Gol Highlights - : Gervinho e Inglese espugnano l'Olimpico : Torino-Parma 1-2, Video gol Highlights: la cronaca https://youtu.be/Puu4VfURK58 Il Parma batte il Torino per 2-1 e lo appaia in classifica. Reti di Gervinho e Inglese per i ducali, Baselli per i ...

Gol Gervinho - la velocità dell’ivoriano è letale per la difesa dell’Empoli [VIDEO] : Gol Gervinho – Grazie alla marcatura di Gervinho, il Parma è passato in vantaggio sull’Empoli nel match del “Tardini”. L’attaccante ivoriano ha ricevuto in profondità da Barillà, è entrato in area e ha battuto Terracciano in uscita incrociando sul secondo palo. Buon primo tempo per i crociati, mentre i toscani di Andreazzoli sono già costretti ad inseguire. Parma’s first goal vs Empoli #parmaempoli ...

Serie A – Prima vittoria casalinga per il Parma : Gol incredibile di Gervinho : Parma super nella quinta giornata di Serie A contro il Cagliari: gol incredibile di Gervinho Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardini’, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2′ della ripresa. In classifica gli emiliani ...

