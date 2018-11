Gol Bruno Alves | seconda papera di giornata per Consigli VIDEO

calcioweb.eu

: Gol #BrunoAlves, seconda papera di giornata per #Consigli [VIDEO] - CalcioWeb : Gol #BrunoAlves, seconda papera di giornata per #Consigli [VIDEO] - SerieAennumeros : 2° gol de Bruno #Alves con el Parma en Serie A. -11/09/2016 vs Bologna -25/11/2018 vs Sassuolo - vitasportivait : #GoalAlertVS ??? | #ParmaSassuolo 2-0 Raddoppio del Parma con il gol di Bruno Alves -

(Di domenica 25 novembre 2018) Gol– I crociati raddoppiano dopo neanche mezz'ora sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il gol è del difensore portoghese, ma anche stavolta la complicità diè decisiva: la respinta del portiere, infatti, è goffa e debole e l'ex Cagliari può insaccare da due passi. Sassuolo in difficoltà, mentre il Parma è in pieno controllo della partita e può dilagare con le ripartenze di Gervinho.25' GOAL2-0 #ParmaSassuolo #PARSAS pic.twitter.com/wsMATCZYtp— AbduIIah (@CalcioRelated) 25 novembre 2018