Gli sviluppatori di Fire Emblem registrano una nuova IP per console e smartphone

Gli sviluppatori di God of War sarebbero al lavoro su un nuovo gioco per PS4 non ancora annunciato : Il director di God of War, Cory Barlog, confermò nell'aprile 2018 che non erano previsti contenuti DLC per l'apprezzata esclusiva PS4 e da allora non abbiamo avuto altre notizie dallo sviluppatore. Quindi qual è la prossima cosa su cui sta lavorando il team di sviluppo di Sony Santa Monica? Il profilo LinkedIn di Koray Hagen, che lavora attualmente come Senior Software Engineer presso lo studio, potrebbe rispondere a questa domanda.Come segnala ...

Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per Gli sviluppatori : Nel mese di giugno, al Google I/O 2018, erano stato promesso un rinnovato interesse verso la piattaforma Android TV e, tra le novità, […] L'articolo Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant annunciano una nuova patch correttiva in arrivo la prossima settimana : Underworld Ascendant di OtherSide Entertainment è uscito la scorsa settimana e non ha ricevuto l'accoglienza più calorosa. Su Steam, le recensioni degli utenti sono abbastanza negative a causa di una miriade di problemi al lancio. Mentre lo sviluppatore ha recentemente implementato due hotfix, è in arrivo un aggiornamento ancora più grande per risolvere i problemi relativi alle prestazioni, al sistema di salvataggio e altro ancora.Come segnala ...

Gli sviluppatori di Rome Total War annunciano le edizioni definitive di Napoleon - Medieval II ed Empire : Creative Assembly ha oggi annunciato nuove edizioni definitive per tre dei suoi titoli strategici - Empire: Total War, Napoleon: Total War e Medieval II: Total War. Queste nuove edizioni includeranno tutti i DLC e gli expansion pack, per ore e ore di gameplay che attenderanno i fan della serie. Inoltre, i giocatori che hanno già acquistato questi titoli su Steam, potranno scaricare il DLC gratuitamente. A proposito di Total War: EmpireRead ...

Incredibile Gears 5 - sarà qualcosa di mai visto : parlano Gli sviluppatori : Sono stati svelati i primi dettagli su Gears 5 che con il nuovo capitolo intende sorprendere i giocatori. Di recente infatti gli autori del gioco hanno reso noto che sono in arrivo delle novità molto interessanti per il nuovo capitolo della serie Gears of War, protagonista di tre nuovi progetti tra Gears Tactics, Gears POP! e Gears 5. Di recente Rod Fergusson, capo del team The Coalition responsabile della serie, ha rilasciato un’intervista ...

E3 2011 : Nintendo chiese aGli sviluppatori di Darksiders 2 una demo funzionante per Wii U ma non venne mai mostrata : Molti di voi si ricorderanno di Darksiders II, titolo realizzato da Vigil Games e pubblicato da THQ, riporta Nintendolife.Darksiders 2 era uno dei pochi lanci di terze parti del periodo, stiamo parlando dell'era di Wii U, quando nel 2012 gioco venne lanciato per la console Nintendo.Ebbene non sapete che all'E3 2011 una demo di Darksiders 2 per Wii U doveva essere proiettata sul palco, ma non venne mai mostrata. Nintendo chiese al team dietro al ...

Harry Potter : Wizards Unite - il gioco deGli sviluppatori di Pokémon GO - arriva nel 2019 - : I giocatori di Harry Potter: Wizards Unite saranno in grado di 'esplorare ambienti del mondo reale per svelare un mistero globale, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi ...

13 Sentinels : Aegis Rim : l'avventura deGli sviluppatori di Dragon's Crown non arriverà su PS Vita : Inizialmente, Atlus avrebbe dovuto pubblicare il suo imminente gioco d'avventura 13 Sentinels: Aegis Rim nel 2018, ma la società lo ha rinviato a una data non annunciata e ha anche annullato la versione di PS Vita.Come riporta Siliconera, secondo Atlus, al fine di renderlo un prodotto migliore in grado di soddisfare la domanda dei fan, e di concentrarsi sulla piattaforma supportata, avranno bisogno di più tempo per lavorare su 13 Sentinel.13 ...

Battlefield 5 : Gli sviluppatori parlano dell'importanza dei contenuti single-player : Nonostante il comparto multiplayer, specie negli sparatutto in prima persona, sembra farla da padrone, Battlefield continua a porre molta attenzione anche nei contenuti single player, riporta Gamingbolt."Continuo a pensare che ci siano persone a cui piacciono le campagne per giocatore singolo", afferma il design director Daniel Berlin.Activision e Treyarch quest'anno hanno preso la discussa decisione di tralasciare la campagna nel loro CoD: ...

Battlefield 5 : Gli sviluppatori parlano dell'importanza dei contenuti single player : Nonostante il comparto multiplayer, specie negli sparatutto in prima persona, sembra farla da padrone, Battlefield continua a porre molta attenzione anche nei contenuti single player, riporta Gamingbolt."Continuo a pensare che ci siano persone a cui piacciono le campagne per giocatore singolo", afferma il design director Daniel Berlin.Activision e Treyarch quest'anno hanno preso la discussa decisione di tralasciare la campagna nel loro CoD: ...

Gli sviluppatori di Dying Light spiegano cosa vorrebbero dalla prossima generazione di console : Techland sta attualmente lavorando al suo Dying Light 2. Lo studio è nel mezzo della creazione del sequel del popolare Dying Light, che uscirà l'anno prossimo su PS4, Xbox One e PC.Come riporta Segmentnext, si dice che le console next gen verranno annunciate l'anno prossimo. Se ciò si verificasse, potremmo forse vedere Dying Light 2 su console di prossima generazione e proprio di questo si è discusso con Techland. È stato chiesto al capo ...

Shadow of the Tomb Raider : scopriamo la co-op del gioco nel nuovo Diario deGli Sviluppatori : Shadow of the Tomb Raider come probabilmente saprete si prepara a lanciare un nuovo DLC che include una modalità cooperativa, attesa per il 13 novembre.Ebbene, come riporta Dualshockers, tutte le nuove funzionalità che saranno implementate la co-op del gioco sono dettagliate nel nuovo Diario degli Sviluppatori pubblicato da Eidos Montreal, nel quale tra l'altro possiamo anche avere una panoramica del lavoro svolto e di tutte le sfide affrontate ...

Samsung Bixby parlerà presto italiano e sarà capace di imparare nuove cose grazie aGli sviluppatori : Dopo la sfilza di novità per Bixby, il discusso assistente intelligente di Samsung, potrebbe essere rivalutato L'articolo Samsung Bixby parlerà presto italiano e sarà capace di imparare nuove cose grazie agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Farming Simulator donano fondi per combattere la siccità in Australia : Lo sviluppatore Giants Software e i vari distributori del celebre franchise Farming Simulator stanno donando ingenti somme di denaro per aiutare gli agricoltori Australiani, riporta Gamespot.Dovete infatti sapere che in questo periodo l'Australia sta vivendo un grave periodo di siccità, per aiutare il territorio arrivano dunque le donazioni da parte di questi sviluppatori, e non sono certo pochi.Stiamo parlando di Five Star Games e Focus Home ...