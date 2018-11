Gli otto segnali che annunciano un infarto

Benji e Fede a Roma - la scaletta del concerto al Palalottomatica il 25 novembre e Gli ultimi biGlietti disponibili : Benji e Fede a Roma, in concerto al Palalottomatica, stasera, domenica 25 novembre. Il duo modenese presenterà il nuovo progetto discografico, Siamo Solo Noise, disponibile anche in una versione successiva arricchita da featuring e nuovi inediti. Lanciata da singolo Universale, nella nuova versione di Siamo Solo Noise c'è anche un duetto con Mr.Rain, riproposto live nel corso del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo dei due ...

Infarto - ecco Gli otto segni premonitori : come puoi salvarti la vita : Lucio Dalla, Walter Chiari, Pino Daniele, Gigi Sabani, Domenico Modugno, Claudio Villa e molti altri, sono solo alcuni dei personaggi italiani che hanno avuto in comune, oltre alla fama, una fine tragica su cui riflettere. La vita di tutti loro, infatti, è stata stroncata da un Infarto "fulminante",

MeraviGlioso Natale sotto attacco. Il Sindaco : 'In miGliaia a Polignano obiettivo centrato' : Inoltre vengono offerti spettacoli e attrazioni presenti in tutta la manifestazione. La bellezza non va pagata e non dobbiamo confondere il pagamento per dei prodotti con il pagamento obbligatorio. E ...

Copa Libertadores – Attacco al bus del Boca - scenario sconvolgente neGli spoGliatoi : i calciatori sono sotto shock [FOTO] : Dopo i tafferugli registrati prima della finale di ritorno della Copa Libertadores, i calciatori del Boca Junior si ‘rifugiano’ negli spogliatoi: lo scenario è sconvolgente Uno scenario davvero sconvolgente quello che si sta vivendo in queste ore al Monumental. Lo stadio che questa sera avrebbe dovuto ospitare alle 21 (ore italiana) la finale di ritorno della Copa Libertadores tra Rives Plate e Boca Junior per ora ha visto solo ...

Brexit : Tusk sceGlie strofa canzone Freddy Mercury come motto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 24 novembre 2018 : Bilancia e Scorpione sotto pressione - Gli altri segni... - IlSussidiario.net : Oroscopo Paolo Fox, 24 novembre 2018. Vediamo insieme le Previsioni per oggi: Ariete in crescita, gli altri segni? Ecco i dettagli

Napoli - le Iene beccano Conte. Il premier tenta l’intervista a Giulio Golia e lui Gli sottopone emendamento al dl sicurezza : Il premier Giuseppe Conte vIene fermato dalla iena Giulio Golia al termine dell’incontro con alcuni giornalisti minacciati e sotto scorta della Campania. Il premier scherza con Giulio Golia insistendo per porre lui la prima domanda. In seguito Golia sottopone al primo ministro una petizione lanciata dalle Iene in merito ad un emendamento al decreto sicurezza proposto dall’Anci. Conte promette di leggere il testo sottolineando di ...

Femminicidio - perché le donne continuano a morire : “Dati falsati - si sottovaluta la violenza deGli uomini” : Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle donne – statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32 donne morte, perché la ...

Otto e mezzo - la lezione drastica di Mara Carfagna a Marco TravaGlio : 'Surreale - continua a sognare' : ... quasi una paresi facciale: 'Molto fantasiosa la ricostruzione di Travaglio - ha detto l'ex ministro - ma naturalmente è surreale questa visione del mondo che si fonda su angeli e demoni, bene e male,...

Il calo dei Btp ha ridotto la ricchezza delle famiGlie di 85 miliardi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (poco meno di 85 miliardi) nei sei mesi a giugno...

Le tensioni sui mercati hanno ridotto di 145 miliardi il valore della ricchezza finanziaria delle famiGlie : "La situazione finanziaria complessiva delle famiglie italiane rimane solida. La ricchezza è elevata nel confronto internazionale, il grado di indebitamento è tra i più bassi nell'area dell'euro e concentrato presso i nuclei con maggiori capacità di sostenerne l'onere". La diagnosi è contenuta nel Rapporto sulla stabilità finanziaria delle famiglie, secondo cui tuttavia "il calo dei prezzi delle ...

Bankitalia : il calo dei Btp ha ridotto la ricchezza delle famiGlie di 85 miliardi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (poco meno di 85 miliardi) nei sei mesi a giugno...

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biGlietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...

Calcio sotto shock - arbitro muore dopo un incidente stradale con la moto : donna arrestata - era contromano [NOME e DETTAGli] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...