' Gli occhiali dI Caterina' | teatro per bambini fra Massafra e Mola di Bari Compagnia

In arrivo Gli occhiali smart Spectacles 3.0 - con due fotocamere e realtà aumentata in tempo reale : ... in pratica, potrebbe essere possibile applicare oggetti 3D nel preciso istante in cui si girano, tramite le due fotocamere circolari, i caratteristici video rotondi portati agli onori della cronaca ...

Sei offerte suGli occhiali da sole venduti da Amazon : ribassi per Whcreat - Ly4u - Sunmeet : Vale la pena notare che gli occhiali da sole sono particolarmente vulnerabili ai cicli di tendenza. Con così tante scelte oggi disponibili, si è quasi costretti a scoprire occhiali da sole adatti al proprio stile di vita, mantenendo però allo stesso tempo gli occhi al sicuro. Di seguito, alcune interessanti offerte per chi desidera acquistare la lente più adatta su Amazon. ...Continua a leggere

Gli occhiali italiani che proteggono gli occhi dalla luce blu. Basta insonnia! : Quante ore al giorno trascorrete davanti a uno schermo? Non importa che sia il display del PC, dello smartphone o la TV. Quello che importa è che, quasi certamente, i vostri occhi ne risentono perché tutti gli schermi emettono la cosiddetta luce blu. Una delle soluzioni migliori per proteggerli è indossare degli occhiali che la bloccano, come quelli sviluppati dalla startup italiana Nowave, nata due anni orsono da un’idea di Mauro Piras e ...

'Filmavo gli uccelli - mi ha spaccato Gli occhiali e preso la videocamera' : MONTERONI DI LECCE - Praticare il birdwatching , dall'inglese, osservazione degli uccelli. E nessuno maligni: parliamo di volatili sugli alberi o che sbattono le ali lieti in cielo, può costare molto ...

Lanciati Gli occhiali Focals con immagini olografiche : Si chiama Focals ed è un nuovo progetto targato North, azienda conosciuta in passato con il nome di Thalmic Labs. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Lanciati gli occhiali Focals con immagini olografiche proviene da TuttoAndroid.

MusicLens - Gli occhiali smart per ascoltare musica : Al primo impatto sembra di aver di fronte gli Spectacles – gli occhiali di Snapchat di cui si è parlato molto l’anno scorso – sia per le forme, sia per i colori vivaci. A differenza degli occhiali prodotti da Snap, però, i MusicLens non scattano foto né registrano brevi clip, ma sono ugualmente un oggetto smart perché permettono di ascoltare musica (via Bluetooth 5.0) e la radio in FM, oltre a poter effettuare chiamate. Ideati dalla ...

Come truccare Gli occhi se porti Gli occhiali : Il make-up per valorizzare lo sguardo se porti gli occhiali

I voti - Gli occhiali e la parrucca Nicotra e l'incontro col boss : MONDO DI MEZZO " Ci sarebbero due tipi di politici che pagavano per ottenere voti, quelli come Nicotra e il livello superiore. "Nel precedente interrogatorio " svela il pentito La Causa " io ho detto ...

Gli occhiali più strani in vendita su Amazon : Divertenti, stravaganti, eccentrici ma, a volte, anche utili. Ecco i modelli di occhiali più strani che abbiamo trovato sul...