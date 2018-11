Gli All Blacks battono l' Italia 66-3 nel terzo dei Cattolica Test Match

Educare alle emozioni - l'unica battaGlia pacifica alla violenza di genere : Non sono semplici, per esempio come le app dello smartphone, queste, anzi, sono di facile utilizzo perché intuitive, soprattutto per loro che ci sono nati nel mondo del digitale. Nel mondo delle ...

Superclasico : tifosa nasconde dei bengala addosso alla fiGlia per eludere i controlli : Le immagini e le foto di quanto accaduto prima di River-Boca , ritorno della finale di Copa Libertadores, hanno indignato l'Argentina e il mondo intero. Ma nella notte di sabato, un video diventato presto virale ha accentuato all'ennesima potenza il senso di disgusto . Nel filmato di pochi secondi si vede una mamma tifosa del River che ...

Roma - lascia la fiGlia di 6 anni sola di notte per andare dall'amante e la bimba esce in strada - arrestato : Ha lasciato la figlia di 6 anni a casa, in piena notte, per andare dall'amante, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola è uscita e ha iniziato a vagare per le strade del quartiere. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Roma in zona Battistini.A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto la bimba girovagare di notte. Sul posto i carabinieri della stazione di Monte Spaccato. I ...

Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv : “VoGlio concentrarmi solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

River-Boca posticipata a stasera a causa deGli scontri fuori dallo stadio : La partita più attesa del calcio Sudamericano, ovvero la finale di ritorno di Copa Libertadores tra le due squadre di Buenos Aires, è stata rimandata a stasera (ore 21 italiane), a causa degli scontri avvenuti prima della partita che doveva disputarsi ieri sera. Gli scontri La decisione è stata presa dalla confederazione del Conmebol che dopo aver posticipato inizialmente l'inizio della partita di un paio di ore, ha deciso di posticiparla alle ...

Sapere è Potere : I Decenni - il quiz game per PS4 torna con un’edizione dedicata alla cultura popolare deGli ultimi 40anni : “Sapere è Potere: i Decenni” è la nuova edizione del quiz game per Play Station 4 Sapere è Potere incentrata sulla cultura popolare degli anni ’80, ’90, 2000 e 2010, che immerge i giocatori in un’esperienza a cavallo tra Trivia Pursuit ed i quiz show televisivi. Come il suo predecessore, anche i Decenni rientra nella collana PlayLink, dedicata ai giochi che permettono ai giocatori di partecipare utilizzando il ...

L’allarme deGli esperti : “Le malattie reumatiche causano ansia e depressione - lo stato di salute generale peggiora sensibilmente” : “Il 65% delle donne e il 59% degli uomini che convivono con una malattia reumatica devono fare i conti anche con ansia e depressione, spesso conseguenze del dolore quotidiano“. A lanciare l’allarme è Antonella Celano, presidente di Apmar (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), intervenendo a Rimini al 55esimo congresso nazionale della Società italiana di reumatologia (Sir). Secondo quanto emerso ...

Allegri : 'Tenere il passo e miGliorare' : ANSA, - TORINO, 25 NOV - "Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose". Massimiliano Allegri guarda avanti, dopo la vittoria contro la Spal, che permette alla sua Juventus di ...

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non miGliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

"Liberateci dalla stampa". Calabresi - Damilano ed Ezio Mauro a Roma contro Gli attacchi ai giornalisti : "Nel mondo cresce l'insofferenza dei governi verso il giornalismo" e "per capire come stanno cercando di sfuggire alle domande e mettere nell'angolo chi le fa", Repubblica - rende noto il Gruppo Gedi - organizza l'incontro "Liberateci dalla stampa, la tentazione del nuovo potere globale": una domenica mattina con giornalisti, scrittori, ospiti internazionali e personalità della cultura per parlare di libertà di stampa delle ...

Gilet gialli - evacuati Gli Champs-Élysées : 20 feriti| : Giornata ad alta tensione nel cuore di Parigi, dove i manifestanti hanno allestito barricate. Anche 4 poliziotti sono finiti all’ospedale

Gli studenti di Giurisprudenza ed Economia di Reggio Calabria allo 'Youth Parliament' a Bruxelles [FOTO] : ... Economia e Scienze umane dell'Università 'Mediterranea' di Reggio Calabria. In ben 92, divisi in due turni, sono partiti alla volta di Bruxelles, grazie alla terza edizione del 'viaggio-studio nella ...