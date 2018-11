Giovani agricoltori | 40mila euro di premio

Se il futuro è il ritorno alla campagna : Italia leader Ue per i Giovani agricoltori : In controtendenza con i dati sulla disoccupazione giovani le, nel 2018 sono aumentate del 5% le aziende agricole condotte da...

Coldiretti : 55mila Giovani agricoltori - Italia leader in Europa : In controtendenza alla disoccupazione giovanile cresce del 5% nel 2018 il numero di imprese agricole Italiane condotte da under 35 che vedono nel Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro, dai campi alla tavola, portando l’Italia al vertice in Europa per numero di aziende condotte da giovani. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti relativa al primo semestre 2018 presentata al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...