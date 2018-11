Giornata Nazionale contro la Violenza di genere | migliaia di donne in piazze per

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 novembre 2018) Roma - Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo dellevittime dimaschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tantearrivate nella Capitale da altre parti del Paese.dida tutta Italia sono scese in piazza oggi a Roma. "Non ci avrete mai" hanno scritto nei cartelli e, soprattutto, "la paura non ci appartiene" alla vigilia dellaladi. "Siamo in 150mila", ritwitta il movimento organizzatore 'NonUnaDiMeno'. Il corteo, giunto alla sua terza edizione, è partito da Piazza della ...