Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne | l' adesione di Fratelli d' Italia a

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Violenza sulle donne : la Giornata Internazionale - per fermare la strage : Incontri, dibattiti, manifestazioni, in Italia e nel mondo per dire no alla strage e ricordare le vittime che non hanno distinzioni geografiche, né di età, né di classe sociale -

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

25 Novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Ust Cisl Magna Graecia : lotta di civiltà : Mettendo in campo tutte le iniziative possibili per impedire il perpetrarsi di casi che, tutti i giorni, la cronaca ci propone. Le notizie sui femminicidi arrivano nelle case degli italiani come ...

Giornata Internazionale della violenza contro le donne a Vittoria : Domani, domenica 25 novembre a Vittoria si celebrerà la Giornata Internazionale della violenza contro le donne. Due iniziative. Ecco quali

Roccamandolfi - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - drappo rosso sul balcone municipale : Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - tanti appuntamenti a Bologna e in città metropolitana : Nell'ambito del ciclo di spettacoli e incontri del progetto "Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni", iniziativa che dà voce alle carte dell'Archivio storico provinciale ...

Giornata Internazionale della violenza contro le donne : il calcio si mobilita : Il calcio si mobilita in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il prossimo week end i giocatori e tutti gli arbitri della serie A raggiungeranno il campo mostrando un segno rosso sul viso. Si tratta di un segnale importante per dire basta alla violenza di genere, fisica e psicologica. IL 25 novembre nel mondo associazioni, Governi ed enti no-profit prendono posizione contro quella che è ormai diventata una piaga ...

PASSIONI SENZA FINE 2.0 - la fiction regina del web celebra la Giornata Internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza : Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione: l'Italia l'ha ratificata nel 1991. Ed anche la fiction radio sul web "PASSIONI SENZA FINE 2.0 celebra questo anniversario, ...

Giornata Internazionale della violenza contro le donne : perché ricorre il 25 novembre : Il 25 novembre in tutto il mondo viene celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di una ricorrenza importante che ha alle spalle una storia molto commovente. Era il 17 dicembre del 1999 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì tramite la risoluzione numero 54/134 la Giornata internazionale dedicata alla violenza di genere. Lo scopo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ...

Rai - Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza : la programmazione : La Rai celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una speciale programmazione: ecco dove Il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nel 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una convenzione per tutelare i diritti di minori e ragazzi, un documento ratificato da oltre 190 Paesi che riconosceva per la prima volta espressamente ai bambini, ...

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne : tutte le iniziative in programma : Anche lo sport farà parte delle iniziative in programma e domenica 25 novembre allo Stadio Chersoni di Iolo alle 14,30 andrà in scena il test match - internazionale di rugby femminile tra la ...

Giornata Internazionale dell’infanzia - Jenny De Nucci monologo contro il bullismo : contro il bullismo, per i diritti dell’infanzia contro ogni discriminazione: anche Nickelodeon che nella sua programmazione è sempre alla ricerca del divertimento, dell’allegria, della risata sana scende in campo schierandosi ancora una volta apertamente in difesa dei diritti inalienabili dei più piccoli. Con una programmazione studiata ad hoc per il 20 novembre. Nickelodeon sosterrà La Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e ...