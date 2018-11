Gilet gialli | nuova manifestazione il 1° dicembre | Nasce il

Francia - sabato prossimo una nuova manifestazione dei Gilet gialli - : Su Facebook è stato pubblicato l'evento "Capitolo 3, Macron si dimetta". Già 10mila persone hanno promesso di essere presenti per una nuova manifestazione sugli Champs Elysées

La transizione ecologica impossibile in Francia. I Gilet gialli fanno saltare il dossier nucleare di Macron : Non è tanto la questione dei 6 centesimi al litro, l'accisa sul gasolio introdotta da Macron per cominciare a finanziare la cosiddetta "transition énérgertique" (così come gli suggeriva l'anno scorso il suo ministro, poi dimissionario, il super-ambientalista Nicolas Hulot) che ha fatto da detonatore alla mezza insurrezione dei "Gilet jaunes".E non si tratta neanche del rinvio (al 2035 ad andar bene, dieci anni dopo la ...

Caro benzina - non si ferma la protesta dei Gilet gialli in Francia : Non si ferma la mobilitazione dei gilet gialli che ormai da giorni protestano in tutta la Francia contro il Caro benzina. Nella giornata di ieri, oltre 81mila le persone che hanno manifestato in tutta ...

Gilet gialli - evacuati gli Champs-Élysées : 20 feriti| : Giornata ad alta tensione nel cuore di Parigi, dove i manifestanti hanno allestito barricate. Anche 4 poliziotti sono finiti all’ospedale

I Gilet gialli bruciano Parigi : "Macron si deve dimettere" : L'obiettivo è lo stesso: mettere in discussione il presidente, possibilmente costringerlo a ripensare la politica di transizione energetica e non solo quella. Il nucleo degli irriducibili si è ...

Le foto degli scontri di Parigi tra polizia e “Gilet gialli” : Anche lungo gli Champs-Élysées, sempre per protestare contro il governo Macron: ci sono stati 19 feriti e 40 fermi

Guerriglia a Parigi - i Gilet gialli devastano gli Champ-Elysee Diretta : Soltanto quando cala la sera, dopo le 19, la polizia riesce a liberare gli Champs-Elysees. Restano le luminarie appena accese per Natale, tutte rosse come i fuochi che ancora divampano sulla «avenue...

Gilet gialli - in piazza sabato prossimo : 9.00 I Gilet gialli non intendono fermare la loro protesta e annunciano una nuova mobilitazione per sabato prossimo. Ieri scontri e scenari da guerriglia metropolitana nel pieno centro della capitale francese, Su Facebook,la pagina ufficiale del movimento contro il caro carburanti lancia il nuovo appuntamento agli Champs Elysées: "Capitolo 3, Macron si dimetta". Obiettivo "5 milioni di francesi in strada! Il nostro ...

La sfida dei Gilet gialli è diventata un regolamento di conti tra Macron e Le Pen : Macron punta il dito contro Le Pen La giornata è stata caratterizzata anche da una polemica politica, perché il governo ha accusato delle violenze 'i sediziosi dell'estrema destra' che hanno risposto ...

Blitz al casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'Gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Genova - blitz dei “Gilet gialli” al Casello. Appare la scritta : “Società Autostrade assassini” : Ad agire un gruppo di 10-15 persone. Gli autori hanno rotta la sbarra del Telepass a Genova Est e bloccato l'accesso per alcuni minuti. Al momento nessuna rivendicazione. Sulla vicenda indaga la Digos.Continua a leggere

Genova - blitz di "Gilet gialli" al casello : fumogeni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini no paghemmo ciù". Indaga la Digos. Sospetti su ambienti della tifoseria e degli ex "forconi"

Genova - blitz dei "Gilet gialli" al casello : fumogeni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini nu paghemmu ciù". Indaga la Digos

Gilet gialli - supergaffe della sindaca di Parigi durante il caos : “Venite a vedere le luminarie degli Champs-Elysées” : “E se approfittaste del weekend per sfidare il freddo e venire ad ammirare le splendide luminarie degli Champs-Elysées?”. Un invito d’eccezione, da parte della sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, a tutti i suoi concittadini e magari anche a qualche turista. Ma il tweet in stile pro loco per promuovere con orgoglio il restyling dei viali più famosi del mondo, non solo è stato inviato nel giorno sbagliato, quello di ...