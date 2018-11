: Gilet gialli invadono Champs-Elysees nonostante il divieto - MediasetTgcom24 : Gilet gialli invadono Champs-Elysees nonostante il divieto - masechi : ??Francia, gilet gialli. Scontro politico enorme. Mélenchon attacca il ministro dell'Interno: 'Questa è la fine di C… - Agenzia_Ansa : #Francia, i gilet gialli su Champs-Elysees nonostante il divieto. Manifestano a #Parigi, chiedono di incontrare Mac… -

non intendono fermare la loro protesta e annunciano una nuova mobilitazione per. Ieri scontri e scenari da guerriglia metropolitana nel pieno centro della capitale francese, Su Facebook,la pagina ufficiale del movimento contro il caro carburanti lancia il nuovo appuntamento agli Champs Elysées: "Capitolo 3, Macron si dimetta". Obiettivo "5 milioni di francesi in strada! Il nostro movimento sta guadagnando slancio,non dobbiamo arrenderci", si legge nella pagina.(Di domenica 25 novembre 2018)