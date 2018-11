Gilet gialli | evacuati gli Champs-Élysées | 20 feriti

I Gilet gialli bruciano Parigi : "Macron si deve dimettere" : L'obiettivo è lo stesso: mettere in discussione il presidente, possibilmente costringerlo a ripensare la politica di transizione energetica e non solo quella. Il nucleo degli irriducibili si è ...

Gilet gialli - in piazza sabato prossimo : 9.00 I Gilet gialli non intendono fermare la loro protesta e annunciano una nuova mobilitazione per sabato prossimo. Ieri scontri e scenari da guerriglia metropolitana nel pieno centro della capitale francese, Su Facebook,la pagina ufficiale del movimento contro il caro carburanti lancia il nuovo appuntamento agli Champs Elysées: "Capitolo 3, Macron si dimetta". Obiettivo "5 milioni di francesi in strada! Il nostro ...

La sfida dei Gilet gialli è diventata un regolamento di conti tra Macron e Le Pen : Macron punta il dito contro Le Pen La giornata è stata caratterizzata anche da una polemica politica, perché il governo ha accusato delle violenze 'i sediziosi dell'estrema destra' che hanno risposto ...

Blitz al casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'Gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Gilet gialli - supergaffe della sindaca di Parigi durante il caos : “Venite a vedere le luminarie degli Champs-Elysées” : “E se approfittaste del weekend per sfidare il freddo e venire ad ammirare le splendide luminarie degli Champs-Elysées?”. Un invito d’eccezione, da parte della sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, a tutti i suoi concittadini e magari anche a qualche turista. Ma il tweet in stile pro loco per promuovere con orgoglio il restyling dei viali più famosi del mondo, non solo è stato inviato nel giorno sbagliato, quello di ...

Gilet gialli - a Parigi una giornata di ordinaria follia : Parigi. Per il sociologo francese Jean-Pierre Le Goff, osservatore accorto delle trasformazioni della società esagonale, quella dei “Gilet gialli” è la “rivolta di coloro che si sono fatti trattare come ‘zotici’ e ‘retrogradi’ dalle élite”, e ora ne hanno abbastanza di essere disprezzati, oltre che

