Gilet Gialli arrivano in Italia Adesioni record Ecco manifestazioni e cosa chiedono

Gilet Gialli - nasce coordinamento Italia : 19.24 E' nato il 'coordinamento Italiano Gilet gialli Italia' con la pagina su Facebook.Il coordinamento si batte contro la direttiva Bolkestein e la tassazione troppo elevata per le imprese ma chiede anche "la revoca della concessione a autostrade e la riduzione dei pedaggi". Sulla pagina Fb è stata lanciata la proposta:"Oggi Champs Elysees, prossima Roma. Facciamo partire la protesta dei Gilet gialli in Italia.Non paghiamo più le autostrade ...

Nasce il coordinamento italiano Gilet Gialli : "Abbiamo sostenuto il governo - siamo contro l'Europa" : I gilet gialli arrivano in Italia. È nato, attraverso una pagina Facebook, il coordinamento Nazionale gilet gialli Italia. Tra i loro obiettivi l'opposizione alla direttiva Bolkestein (normativa che riguarda la libera circolazione dei servizi) e alla tassazione troppo elevata per le imprese. Chiedono anche "la revoca della concessione a Autostrade e la riduzione dei pedaggi". Giancarlo Nardozzi, già presidente del Goia (Gruppo ...

Francia - 'Gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...

La transizione ecologica impossibile in Francia. I Gilet Gialli fanno saltare il dossier nucleare di Macron : Non è tanto la questione dei 6 centesimi al litro, l'accisa sul gasolio introdotta da Macron per cominciare a finanziare la cosiddetta "transition énérgertique" (così come gli suggeriva l'anno scorso il suo ministro, poi dimissionario, il super-ambientalista Nicolas Hulot) che ha fatto da detonatore alla mezza insurrezione dei "Gilet jaunes".E non si tratta neanche del rinvio (al 2035 ad andar bene, dieci anni dopo la ...

Caro benzina - non si ferma la protesta dei Gilet Gialli in Francia : Non si ferma la mobilitazione dei gilet gialli che ormai da giorni protestano in tutta la Francia contro il Caro benzina. Nella giornata di ieri, oltre 81mila le persone che hanno manifestato in tutta ...

Gilet Gialli - evacuati gli Champs-Élysées : 20 feriti| : Giornata ad alta tensione nel cuore di Parigi, dove i manifestanti hanno allestito barricate. Anche 4 poliziotti sono finiti all’ospedale

I Gilet Gialli bruciano Parigi : "Macron si deve dimettere" : L'obiettivo è lo stesso: mettere in discussione il presidente, possibilmente costringerlo a ripensare la politica di transizione energetica e non solo quella. Il nucleo degli irriducibili si è ...