Gianni Morandi | le sue dichiarazioni | ' Magari avremo la voglia di andare avanti'

L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Gli ascolti in calo e le parole di Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione il pubblico è preoccupato chiedendosi se un seguito ci sarà oppure no. La storia che ha visto al centro il misterioso duplice omicidio dei Lai e quello di Giulia e Valentina in queste puntate, sembra destinato a risolversi questa sera con la rivelazione dell'identità dell'assassino e, soprattutto, del padre di Diego. I due nomi ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L’Isola di Pietro 2 dvd : come rivedere la serie con Gianni Morandi : Dove rivedere L’Isola di Pietro 2? Dvd di tutte le puntate della seconda stagione Con i dvd de L’Isola di Pietro 2, potrete rivedere tutte le puntate della seconda stagione con Gianni Morandi protagonista. Ha interpretato Pietro Sereni, un medico che si è sempre prodigato per gli altri e attratto da casi complicati, discussi con sua […] L'articolo L’Isola di Pietro 2 dvd: come rivedere la serie con Gianni Morandi proviene ...

L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi sulla prossima stagione : 'Deciderà il pubblico' : Stasera, 25 novembre, verrà trasmessa in prime time su Canale 5 la sesta e ultima puntata della fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini. Una serie che nel corso di queste settimane ha appassionato una platea sempre più vasta di spettatori, i quali si sono collegati sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire le avventure e le dinamiche degli abitanti delL'Isola di Carloforte, guidata dall'instancabile dottor Pietro. Ci ...

L’Isola di Pietro 3 si farà : Gianni Morandi torna nel 2019 : Il finale di stagione è arrivato. Domenica 25 novembre su Canale 5 sarà proposta l’ultima puntata della seconda stagione della

Fabio Fazio - gli ascolti : testa a testa con Gianni Morandi - ma lui vince la prima serata : testa a testa tra Morandi e Fazio. Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la seconda stagione ...

Chi è Paolo Antonacci - il nipote (bellissimo e laureato) di Gianni Morandi : Bellissimo, laureato e di successo: Paolo Antonacci è il nipote di Gianni Morandi e il figlio del più celebre Biagio. Occhi chiari e sorriso dolce, Paolo è il primogenito della coppia formata da Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia del cantante di Fatti mandare dalla mamma. Ha un legame fortissimo con entrambi i genitori, con il fratello Giovanni, ma soprattutto con nonno Gianni. Non a caso l’artista è stato l’ospite ...

Gianni Morandi : la felicità del cantante per il nipote che si è laureato : Grande felicita per il cantante Gianni Morandi che proprio ieri, sulla propria pagina di Instagram, ha mostrato la propria soddisfazione per il fatto che il nipote Paolo Antonacci si è laureato in Scienze della Comunicazione allo Iulm di Milano. Morandi ha sottolineato l'orgoglio per l'importante traguardo raggiunto dal ragazzo attraverso questo post: "Mio nipote Paolo Antonacci oggi è dottore"....Continua a leggere

L'orgoglio di nonno Gianni Morandi : "Mio nipote Paolo si è laureato" : Il cantante ha pubblicato su Instagram un selfie insieme al nipote neolaureato, figlio di Marianna Morandi e di Biagio...

Gianni Morandi : l'amministrazione di Carloforte d'accordo sulla cittadinanza onoraria : Il cantante Gianni Morandi nel corso di questi anni ha instaurato un legame unico con Carloforte, l'isola nella quale ha girato per due stagioni le riprese della serie televisiva L'Isola Di Pietro che continua a ottenere un grande successo, dando filo da torcere a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. L'emiliano ha dimostrato le sue doti di attore mettendosi a confronto con il ruolo del medico interpretato nella fiction di Canale 5, il cui cast si ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio battuto ancora da 'Terminator' Gianni Morandi : Mediaset gode - le cifre : La durissima legge di Gianni Morandi e della sua L'Isola di Pietro 2 . Anche domenica 11 novembre è la fiction di Canale 5 ad imporsi con il 15,6% di share, 3.441.000 spettatori,. battuto Fabio Fazio ,...

