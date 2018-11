George Russell | i pensieri del neo-campione di Formula 2

Formula 2 - George Russell è campione del mondo : George Russell è campione del mondo di F2 . Il britannico, che nel 2019 correrà in Formula 1 con la Williams al fianco di Robert Kubica, ha conquistato il titolo iridato vincendo la prima delle due gare conclusive sul circuito di ...

F1 - che personalità George Russell : il retroscena sul suo arrivo alla Williams è sorprendente : Il pilota britannico ha telefonato a Paddy Lowe prima del Gp di Hockenheim per esprimergli la volontà di guidare la Williams nel 2019 George Russell è un pilota che sa quello che vuole, lo dimostra il retroscena rivelato da lui stesso dopo l’ufficialità del suo arrivo alla Williams. Il britannico ha parlato ai microfoni di Motorsport.com, sottolineando di essere stato lui a chiamare Paddy Lowe per chiedergli la chance di guidare la ...

Formula 1 - George Russell nuovo pilota Williams dal 2019 : 'Realizzo un sogno' : Adesso è in corsa per vincere il campionato di Formula 2, in attesa di tuffarsi nel meraviglioso mondo della Formula 1 con la Williams. Russell: "La Formula 1 è stata un sogno per tutta la vita" In ...

F1 - UFFICIALE : George Russell correrà dal 2019 con la Williams. Le possibilità per Robert Kubica si assottigliano : Il puzzle della prossima startlist dei piloti del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo a completarsi. Quest’oggi è arrivato l’annuncio da parte del Team Williams che dal 2019 farà affidamento sulle prestazioni del britannico George Russell. Il 20enne di King’s Lynn, in vetta attualmente al campionato di F2 con 37 punti di vantaggio su Alexander Albon a una gara dal termine (48 punti in palio nel prossimo GP ad Abu ...

