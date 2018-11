Genoa-Sampdoria | il Derby della Lanterna finisce 1-1

Genoa-Sampdoria - Giampaolo : “le premesse erano anche peggiori…” : Si è concluso il derby Genoa-Sampdoria, 1-1 il risultato finale. Al termine del match interessanti indicazioni di Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “Una partita diversa da tutte le altre per le emozioni che ci sono. La valutazione della gara è differente. Siamo partiti bene, con grande personalità, avevamo il controllo della partita. Sull’1-1 abbiamo perso convinzione, eravamo meno sereni e loro sulla partita più maschia è ...

Genoa-Sampdoria - Giampaolo : 'La squadra è ancora in convalescenza - ritroviamo fiducia' : ... "Questa è una partita diversa dalle altre, lo capisci già dall'atmosfera che vivi quando arrivi allo stadio " ha dichiarato a Sky Sport " Quindi la valutazione della gara va fatta tenendo conto di ...

Genoa-Sampdoria - Juric salva la panchina e commenta così l’espulsione ed il rapporto con Preziosi : Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, 1-1 tra Genoa e Sampdoria, ecco le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Sky Sport: “E’ un risultato che brucia molto, strameritavamo di vincere questa partita. Abbiamo subito solo un tiro in porta e abbiamo mostrato coraggio. Abbiamo fatto tanti tiri e battuto tanti angoli, mi dispiace non aver vinto soprattutto per i ragazzi. La mia espulsione? La tensione è ...

Genoa-Sampdoria - Juric : 'Strameritavamo di vincere - l'1-1 brucia. La squadra è in crescita' : Per il Genoa arriva quindi un pareggio, commentato così da Ivan Juric: "Brucia tanto, strameritavamo di vincere " ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - Non vincere un derby giocato così è un vero ...

Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria 1-1 : pagelle e tabellino : Derby Genoa-Sampdoria, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Genoa-Sampdoria 1-1 FINALE : LA CRONACA LIVE Secondo tempo 93' FISCHIO FINALE AL FERRARIS. iL 117ESIMO DERBY DELLA LANTERNA FINISCE 1-1 92' Angolo per la Samp: allontana la difesa del Genoa 90' Saranno 3 i minuti di recupero 89' ...

Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella : Termina 1-1 anche il secondo posticipo della Serata in Serie A, il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo: Quagliarella all'8' porta in vantaggio i blucerchiati, ma poco ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : pagelle - video highlights e tabellino del match : Genoa-Sampdoria pagelle – Genoa e Sampdoria interrompono la striscia negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. Parte decisamente meglio la Sampdoria, con Quagliarella che all’8′ devia di testa superando Radu sfruttando un bel cross da parte di Ramirez. I rossoblù però riescono a reagire a stretto giro con Andersen che al 17′ sbaglia su […] L'articolo Genoa-Sampdoria 1-1: pagelle, video highlights e ...

Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE : triplice fischio - Piatek risponde a Quagliarella : Genoa Sampdoria in diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dello stadio Marassi AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+5′ Finisce qui la partita 62′ Occasione per il Genoa. Stacco imperioso di Kouamé, che svetta nel cuore dell’area su un cross di Romulo e […] L'articolo Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE: triplice fischio, Piatek risponde a ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : Quagliarella e Piatek gol nel derby : Genoa e Sampdoria interrompono la serie negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. L'inizio è di marca Samp, con Quagliarella che all'8' devia di testa alle spalle di Radu un cross ...

Serie A - Genoa-Sampdoria 1-1 : Piatek risponde a Quagliarella : Un derby finito in parità, bello ed emozionante. Un derby speciale, il primo dopo il crollo del Ponte Morandi , 103 giorni dopo quella tragedia che il 14 agosto ha sconvolto la città. Il dolore si fa ...

Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella : Termina 1-1 anche il secondo posticipo della Serata in Serie A, il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo: Quagliarella all'8' porta in vantaggio i blucerchiati, ma poco dopo, al 17', Piatek torna al gol e su rigore ristabilisce la parità.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella e il derby della Lanterna non ha vincitori : 1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piatek (9° gol in campionato) al 17′ su Calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di ...

Genoa-Sampdoria finisce 1-1| : finisce (giustamente) in parità il derby numero 117, una gran bella partita: gol di Quagliarella di testa e Piatek su rigore