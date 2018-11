Genoa | Juric | Un pari che brucia molto Samp | Giampaolo | Loro più bravi

Genoa-Sampdoria - Juric salva la panchina e commenta così l’espulsione ed il rapporto con Preziosi : Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, 1-1 tra Genoa e Sampdoria, ecco le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Sky Sport: “E’ un risultato che brucia molto, strameritavamo di vincere questa partita. Abbiamo subito solo un tiro in porta e abbiamo mostrato coraggio. Abbiamo fatto tanti tiri e battuto tanti angoli, mi dispiace non aver vinto soprattutto per i ragazzi. La mia espulsione? La tensione è ...

Genoa - Juric : “Piatek si sbloccherà nel derby. Come arriviamo? Bene - ma questa partita…” : Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del derby contro la Sampdoria nel posticipo di domani sera. Le parole di Juric dopo la sconfitta di Napoli —-> “non meritavamo di perdere” Il tecnico del Genoa ha parlato di Come arrivano i grifoni alla sfida che potrebbe valere una stagione: “I […] L'articolo Genoa, Juric: “Piatek si sbloccherà nel derby. Come ...

Genoa - Preziosi torna a parlare : derby decisivo per Juric : Genoa, il presidente Preziosi ha analizzato la posizione del tecnico del Grifone Ivan Juric: il derby sarà decisivo “Se rivedremo Juric sulla panchina del Genoa per il derby? Juric sta allenando regolarmente… ovviamente tutti gli allenatori sono legati ai risultati, il derby è una partita importante: se devo fare una critica, la devo fare per la partita con l’Inter, potevamo perdere in maniera diversa. Ma non è colpa di Juric se ...

Genoa - i giornalisti contro Juric : “Comportamento da stigmatizzare - precedente pericoloso” [VIDEO] : La situazione in casa Genoa è fin troppo tesa. A dimostrarlo ulteriormente ci ha pensato Ivan Juric, che nel dopo gara contro il Napoli ha risposto malamente a una domanda posta da un giornalista. La richiesta era rivolta a sapere se Juric e Preziosi si fossero sentiti appena finita la partita, ma a quel punto il tecnico croato è andato su tutte le furie (sotto il video della risposta). Al tempo stesso, la risposta condita da parolacce e ...

Panchina Genoa - ecco la decisione di Preziosi su Juric : Panchina Genoa – “Ampia fiducia a Ivan Juric”. Sono queste le importanti dichiarazioni del presidente dei rossoblu Enrico Preziosi sulla posizione dell’attuale tecnico dopo che nella serata di ieri sembrava imminente l’esonero ed il ribaltone in Panchina. Nel dettaglio e nelle ultime ore il Genoa ha analizzato le sconfitte sottolineando che contro Milan e Napoli la squadra è stata punita solamente da episodi: ...

Genoa - Juric sul filo : Preziosi potrebbe concedergli il derby : Fumata grigia. Rimane incerto il futuro di Ivan Juric sulla panchina Genoana, dopo l'amaro epilogo dell' anticipo di sabato con il Napoli al Ferraris : il presidente Preziosi sta ancora valutando l'...

Genoa - dietrofront Preziosi : Juric si gioca la panchina nel derby? : Poche settimane fa il presidente del Genoa Preziosi aveva operato la scelta discutibile di sostituire Ballardini con Juric, nella speranza di far meglio. Il cambio di guida tecnica avveniva prima di un calendario difficilissimo per i rossoblu, che hanno incontrato nell’ordine Juventus, Milan, Inter, Udinese e Napoli. L’esordio con il pari dell’Allianz Stadium sembrava suggerire la bontà della decisione del patron, ma poi ...

Incredibile Genoa - esonerato Juric : è Tudor il nuovo allenatore : Altro Incredibile ribaltone in casa Genoa, il presidente Preziosi negli ultimi minuti avrebbe deciso per il secondo esonero in stagione, dopo Ballardini via anche Juric, all’ex Crotone fatale la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli ed in generale un percorso deludente nella ultime partite. Colpo di scena sul nuovo all’allenatore, sarà l’ex Udinese Igor Tudor il tecnico che dovrà portare la squadra alla ...