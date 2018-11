Genoa | anche Kouame piace alle big d' Europa

Genoa-Sampdoria - è derby anche di mercato : ecco tutti gli obiettivi in comune [FOTO] : 1/9 LaPresse/Simone Bergamaschi ...

La rimonta sotto al nubifragio. Gioia Napoli - steso anche il Genoa : tre punti d'oro per Ancelotti : Una rimonta clamorosa sotto la pioggia. Non basta una rete di Kouamè al Genoa per battere il Napoli, corsaro a Marassi grazie alle reti di Fabian e un'autorete di Biraschi, in una partita stata ...

L’Inter dilaga : 5 gol al Genoa A segno anche Joao Mario Napoli agganciato|Classifica Fiorentina-Roma Diretta : 1-0 : La prima doppietta del centrocampista bergamasco vale il consolidamento della posizione accanto al Napoli. Prova di forza della banda Spalletti, liguri inesistenti

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Juve - Pjanic : 'Testa già a Manchester? No - volevamo vincere col Genoa. Io e Ronaldo...' : Dopo la sfida pareggiata 1-1 contro il Genoa, Miralem Pjanic ha così parlato a Sky Sport: 'Testa già a Manchester? La volontà era sicuramente quella di vincere, poi il Mister ci ha avvertito, sappiamo sempre che dopo la sosta le partite più difficili sono le prime, perché sono ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...

Genoa - Ballardini non colpevolizza Radu : “Come sbagliano gli allenatori può sbagliare anche il portiere” : Il Parma ha interrotto il filotto positivo al “Ferraris” del Genoa, alquanto ballerino in difesa. Nonostante ciò, Ballardini non si scompone di fronte agli errori dei suoi: “Facciamo una premessa. Dopo sette partite abbiamo 12 punti, abbiamo fatto tanti gol e subiti tanti. Giochiamo con tre attaccanti e quando si gioca così bisogna che tutti debbano difendere. In certi momenti della partita non siamo così compatti ed ...

Genoa - via Piatek? Anche il Cracovia guadagna : Krzysztof Piatek via dal Genoa al termine della stagione? Anche il Cracovia guadagna: il club polacco, evidenzia La Gazzetta dello Sport , si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita.

Gol Piatek - il polacco del Genoa non si ferma più : doppietta anche contro il Frosinone [VIDEO] : Gol Piatek – Il centravanti del Genoa è inarrestabile: ottavo gol in sei partite (dodici in sette considerando anche il match di Coppa Italia). contro il Frosinone, infatti, è arrivata la seconda doppietta in campionato: Piatek in questo momento sembra in grado di trasformare in gol tutti i palloni che gli passano accanto. Ecco i due gol. L’ouverture du score de Piatek encore et toujours pour Genoa 0-1 ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...