Formula Uno | Lewis Hamilton vince il GP di Abu Dhabi e festeggia con Will Smith

Alonso lascia la Formula Uno 'Grazie a tutti - mi sento un privilegiato' : Ringrazio la Formula 1, mi sento privilegiato'. Con poche parole Fernando Alonso dà l'addio alla Formula 1 al termine del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. 'Sarò sempre un appassionato di questo ...

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - ritiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

Formula Uno - Hulkenberg vola contro le barriere e la sua Renault prende fuoco : Inizio di gran premio movimentato ad Abu Dhabi , nell'ultimo appuntamento della stagione di questo 2018. Nico Hulkenberg, infatti, è volato contro le barriere, con la macchina che si è capovolta su se ...

Un talento un poco sprecato. Alonso saluta la Formula Uno : LA FAMIGLIAI TITOLI MONDIALI O DELLA GIOVENTÙI TITOLI MANCATI CON LA FERRARILA GOLIARDIAIL CASCOL'AMOREQUELLO CHE VERRÀL’unica cosa che dicono tutti è che ha vinto meno di quello che avrebbe dovuto. C’è chi dà la colpa alle macchine che ha avuto e chi al suo carattere. Se non avesse avuto il carattere che ha però forse non sarebbe nemmeno diventato campione del mondo a 24 anni. Fernando Alonso dice addio alla Formula Uno, non alle corse (badate ...

Formula Uno : pole Hamilton a Abu Dhabi : 15.08 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione. Il campione mondiale (83.ma pole in carriera, 11.ma stagionale) precede il compagno di squadra Bottas. Seconda fila tutta Ferrari con Vettel e Raikkonen, mentre in terza partiranno le Red Bull di Ricciardo e Verstappen. Completano la 'top ten' Grosjean, Leclerc, Ocon e Hulkenberg Nella Q1 Alonso,al passo d'addio in F1, con un ultimo giro ...

Formula Uno - dopo otto anni torna Robert Kubica. Correrà con la Williams per un anno : Nel 2019 la Formula Uno ritroverà Robert Kubica. È quanto riporta il portale specializzato motorsport.com, aggiungendo che il trentatreenne polacco firmerà un contratto di una stagione con la Williams e gareggerà con il britannico George Russell. L’annuncio dovrebbe essere ufficializzato giovedì (ore 9.30 italiane) durante una conferenza stampa da Abu Dhabi, luogo dove si Correrà l’ultimo Gran Premio di questa stagione. La notizia ...

Tecnologia italiana dalla Formula Uno alle gare Endurance : Da allora tutte le Ferrari, siano esse da corsa o stradali, montano impianti frenanti Brembo, definiti da più parti i migliori al mondo. Nelle competizioni, il minimo comune denominatore che permette ...

Formula Uno - Hamilton trionfa in Brasile : alla Mercedes anche il Mondiale Costruttori : Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio del Brasile, il pilota britannico regala alla Mercedes il Mondiale Costruttori. Dopo la conquista del Mondiali piloti da parte di Lewis Hamilton si riparte dal ...

Rogo al Medusa - assolti tutti e quattro gli imputati. Uno con Formula piena - tre per insufficienza di prove : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono stati assolti i quattro tunisini accusati di aver dato fuoco allo chalet Medusa, il noto locale del lungomare di San Benedetto, nel marzo di quattro anni fa. Dei quattro, ...

F1 - Alonso : 'Ho raggiunto l'apice in Formula Uno - non posso fare meglio' : In molti hanno ipotizzato che dietro la scelta del due volte campione del mondo ci sia stata la frustrazione per non aver potuto guidare negli ultimi anni una monoposto da vertice. A precisa domanda ...

La F1 sbarca in Vietnam dal 2020! Novità assoluta per la Formula Uno - a breve l’ufficialità : Incredibile Novità per la Formula Uno: il Mondiale della massima categoria automobilistica sbarcherà in Vietnam a partire dal 2020! Un Gran Premio si correrà infatti nella capitale Hanoi a partire da quella stagione come hanno reso noto alcuni funzionari del governo locale. La F1 amplia così gli orizzonti e sbarcherà nel Paese asiatico, ma al momento manca ancora la conferma da parte di Liberty Media e si attende ancora di scoprire come sarà il ...

Formula Uno - ufficiale il Gp del Vietnam nel 2020 : La Formula Uno sbarca in Vietnam, è ufficiale l'assegnazione alla capitale Hanoi di un Gran Premio nel 2020. Il mondo dei motori supera ormai qualsiasi confine geografico, è ufficiale l'arrivo della Formula Uno in Vietnam , risultato davvero storico per questo Paese. La notizia si apprende da una lettera del ...

Lewis Hamilton - biografia e curiosità del talento della Formula Uno : ... combina oggi le sue grandi doti automobilistiche ad una sempre crescente esperienza, rappresenta l'icona della Formula Uno, l'artista iridato di uno sport dal sapore di mito.

McLaren Speedtail - più veloce di una monoposto di Formula Uno – FOTO : Il rutilante mondo delle hypercar di tanto in tanto si arricchisce di perle rare, come questa McLaren Speedtail: gioiellino da due milioni di euro (tasse escluse) che verrà prodotta in serie limitata a 106 esemplari, che come accade in questi casi hanno già trovato un facoltoso acquirente ancor prima che il modello venisse svelato. Si tratta, in sintesi, della McLaren più potente e veloce di sempre, come testimoniano i numeri: ...