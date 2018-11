Formula 1 | tutti i numeri di Alonso in 17 anni di Mondiale VIDEO

Sophia Floersch - messaggio social dopo l'incidente in Formula 3 : 'Grazie a tutti. Tornerò!' : Un volo e uno schianto a 276 Km/h. Immagini shock che avevano fatto temere il peggio fin da subito ma che, col passare dei giorni e delle ore, si sono trasformate in sollievo. Sophia Floersch , la ...

Rogo al Medusa - assolti tutti e quattro gli imputati. Uno con Formula piena - tre per insufficienza di prove : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono stati assolti i quattro tunisini accusati di aver dato fuoco allo chalet Medusa , il noto locale del lungomare di San Benedetto, nel marzo di quattro anni fa. Dei quattro , ...

Formula 1 - GP Austin. Raikkonen dopo la vittoria : 'Abbiamo vinto tutti insieme' : "Ovviamente è stato un gran weekend, la macchina è andata piuttosto bene per tutto il tempo. Sono partito bene, dovevo spingere al massimo". Kimi Raikkonen racconta così appena sceso dalla sua Ferrari ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Stati Uniti Usa 2018 Austin live : vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa texana (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Formula 1 - tutti pazzi per Giovinazzi : Il rapporto con Kimi Correre con Raikkonen come compagno di squadra è lo scenario migliore, perché Kimi non è politico, lo conosce già ed è l'ultimo campione del mondo, si spera il penultimo a inizio ...