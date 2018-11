: Posizioni invariate nei primi 4 ?? #Hulkenberg ?? #Grosjean La #Renault si capovolge ???? Il tedesco sta bene ????? (Giro… - SkySportF1 : Posizioni invariate nei primi 4 ?? #Hulkenberg ?? #Grosjean La #Renault si capovolge ???? Il tedesco sta bene ????? (Giro… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #AbuDhabiGP, trionfa #Hamilton. #Ferrari, #Vettel 2°. Paura per #Hulkenberg - Gazzetta_it : #AbuDhabiGP, trionfa #Hamilton. #Ferrari, #Vettel 2°. Paura per #Hulkenberg -

Lewis(Mercedes) chiude con una vittoria una stagionele che lo ha visto centrare con largo anticipo il 5° titolo Mondiale. Alle spalle del britannico la Ferrari di Vettel, poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.Solo quinta l'altra Mercedes di Bottas. Al via spettacolare incidente di Hulkenberg, la cui Renault impatta contro le barriere e si capovolge.Pilota illeso e safety car per 4 giri. Al 7° giro si ritira Raikkonen (motore)., partito in pole,vola in testa e centra così il 73° successo (11° stagionale).(Di domenica 25 novembre 2018)