Formula 1 | GP Abu Dhabi | ritiro di Kimi Raikkonen nell' ultima in carriera in Ferrari

Incidente per Hulkenberg : si cappotta al gp di Formula 1 di Abu Dhabi : Brutto Incidente per Nico Hulkenberg nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1. Il pilota tedesco della Williams subito dopo il via è andato il collisione con la macchina di Grosjean che era al suo fianco e si è letteralmente cappottato, finendo contro le barriere. Dopo attimi di paura e un principio di incendio, subito domato, il pilota è uscito dall'abitacolo

Formula 1 - ad Abu Dhabi in "notturna" : la diretta dell'ultimo Gp di Raikkonen in Ferrari : Hamilton conquista la pole ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo granpremio del Mondiale 2018 di Formula 1: gli orari della...

Formula 1 - Gran Premio di Abu Dhabi : come vederlo in TV o in streaming : È l'ultimo Gran Premio della stagione e si correrà alle 14.10 sul circuito di Yas Marina: le cose da sapere per seguirlo in diretta

Formula 2 : Russell campione ad Abu Dhabi : Come accaduto per la GP3, anche in F2 ad Abu Dhabi la lotta per il titolo di categoria è ristretta a soli due piloti, tenuti ancora in bilico matematica più che dalla logica. Russell lo sa bene e sa ...

Formula 1 : come vedere il Gran Premio di Abu Dhabi in TV o in streaming : È l'ultimo Gran Premio della stagione e si correrà alle 14.10 sul circuito di Yas Marina: le cose da sapere per seguirlo in diretta

Formula 1 - ad Abu Dhabi in "notturna" l'ultimo Gp di Raikkonen in Ferrari : Hamilton conquista la pole ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo granpremio del Mondiale 2018 di Formula 1: gli orari della...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ultima gara della stagione - Hamilton in pole e Ferrari in seconda fila. Alle 14.10 il via : Cannibali. Hamilton e la Mercedes anche ad Abu Dhabi agli avversari non hanno lasciato che le briciole. Il cinque volte campione del mondo ha conquistato l'83pole position in carriera, ma soprattutto " il numero che fa spavento " è che nelle 100 qualifiche dell'era turbo Hamilton è stato il più veloce 52 volte. Anche per la ...

Formula 1 - Gran Premio di Abu Dhabi : dove vederlo in tv su Sky o TV8 - : Il Gran Premio di Abu Dhabi è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il Gran Premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton dopo le qualifiche : Hamilton : 'Portarmi questa Mercedes a casa? Notizia riservata' : Non si accontenta mai Lewis Hamilton , campione del mondo e che ad Abu Dhabi ha centrato un'altra pole, l'11di questa trionafale stagione della Mercedes : "E' stata davvero un a qualifica emozionante ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le qualifiche : 'Manca un po' di carico aerodinamico' : La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c'è una grande passione: ovunque tu vada nel mondo, tutti la conoscono. E' anche un modo più italiano di vedere le cose. Troppa passione? No, ma ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : l'analisi tecnica del sabato a Yas Marina : Hamilton in pista con la specifica 3 I tecnici della Mercedes, come anticipato alla vigilia, sono riusciti a recuperare la specifica 3 del motore endotermico di Lewis Hamilton , che aveva creato ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi : ... con il tempo record di 1:34.794 Lewis Hamilton ha conquistato la prima posizione in griglia sulla pista di Yas Marina dove domani si correrà il GP di Abu Dhabi, per il campione del mondo è l'11pole ...

Formula1 - Hamilton in pole anche ad Abu Dhabi davanti a Bottas e Vettel : Ultimo Gp della stagione negli Emirati Arabi. Il cannibale del volante. Lewis Hamilton non si accontenta mai e campione del mondo già confermato ottiene la pole position anche nell'ultimo Gran Premio della stagione. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, l'inglese della Mercedes mette in fila tutti col giro più veloce: ...

Formula 1 - Abu Dhabi : Hamilton - pole stellare. Le Ferrari in seconda fila : Hamilton non fa sconti: anche nell'ultimo GP della stagione, ad Abu Dhabi, il campione del mondo della Mercedes partirà in pole position. Con il tempo di 1'34"794, l'inglese sulla pista di Yas Marina precede il compagno Bottas, +0"162,, con le Ferrari di Vettel, +0"331, e Raikkonen, +0"571, ...