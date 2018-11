Formula 1 | ad Abu Dhabi in notturna | la diretta dell' ultimo Gp della stagione

Formula 1 Abu Dhabi - Hamilton chiude con il botto : buona gara di Vettel [FOTO] : 1/20 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 : Hamilton trionfa a Abu Dhabi : 15.55 Lewis Hamilton (Mercedes) chiude con una vittoria una stagione trionfale che lo ha visto centrare con largo anticipo il 5° titolo Mondiale. Alle spalle del britannico la Ferrari di Vettel, poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.Solo quinta l'altra Mercedes di Bottas. Al via spettacolare incidente di Hulkenberg, la cui Renault impatta contro le barriere e si capovolge.Pilota illeso e safety car per 4 giri. Al 7° giro si ritira ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ritiro di Kimi Raikkonen nell'ultima in carriera in Ferrari. VIDEO : Il motore tradisce Kimi Raikkonen nella sua ultima gara in Formula 1 con la Ferrari . Il campione del mondo del 2007 si è fermato ad Abu Dhabi nel corso del settimo giro ed è tornato mestamente ai box ...

Incidente per Hulkenberg : si cappotta al gp di Formula 1 di Abu Dhabi : Brutto Incidente per Nico Hulkenberg nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1. Il pilota tedesco della Williams subito dopo il via è andato il collisione con la macchina di Grosjean che era al suo fianco e si è letteralmente cappottato, finendo contro le barriere. Dopo attimi di paura e un principio di incendio, subito domato, il pilota è uscito dall'abitacolo

Formula 1 - ad Abu Dhabi in "notturna" : la diretta dell'ultimo Gp di Raikkonen in Ferrari : Hamilton conquista la pole ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo granpremio del Mondiale 2018 di Formula 1: gli orari della...

Formula 1 - Gran Premio di Abu Dhabi : come vederlo in TV o in streaming : È l'ultimo Gran Premio della stagione e si correrà alle 14.10 sul circuito di Yas Marina: le cose da sapere per seguirlo in diretta

Formula 2 : Russell campione ad Abu Dhabi : Come accaduto per la GP3, anche in F2 ad Abu Dhabi la lotta per il titolo di categoria è ristretta a soli due piloti, tenuti ancora in bilico matematica più che dalla logica. Russell lo sa bene e sa ...

Formula 1 : come vedere il Gran Premio di Abu Dhabi in TV o in streaming : È l'ultimo Gran Premio della stagione e si correrà alle 14.10 sul circuito di Yas Marina: le cose da sapere per seguirlo in diretta

Formula 1 - ad Abu Dhabi in "notturna" l'ultimo Gp di Raikkonen in Ferrari : Hamilton conquista la pole ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo granpremio del Mondiale 2018 di Formula 1: gli orari della...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ultima gara della stagione - Hamilton in pole e Ferrari in seconda fila. Alle 14.10 il via : Cannibali. Hamilton e la Mercedes anche ad Abu Dhabi agli avversari non hanno lasciato che le briciole. Il cinque volte campione del mondo ha conquistato l'83pole position in carriera, ma soprattutto " il numero che fa spavento " è che nelle 100 qualifiche dell'era turbo Hamilton è stato il più veloce 52 volte. Anche per la ...

Formula 1 - Gran Premio di Abu Dhabi : dove vederlo in tv su Sky o TV8 - : Il Gran Premio di Abu Dhabi è trasmesso in esclusiva su Sky Sport F1 in diretta. Sarà possibile vedersi il Gran Premio sia in HD che in 4K HDR, per i possessori di Sky Q e TV compatibile. Su tutti ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton dopo le qualifiche : Hamilton : 'Portarmi questa Mercedes a casa? Notizia riservata' : Non si accontenta mai Lewis Hamilton , campione del mondo e che ad Abu Dhabi ha centrato un'altra pole, l'11di questa trionafale stagione della Mercedes : "E' stata davvero un a qualifica emozionante ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le qualifiche : 'Manca un po' di carico aerodinamico' : La Ferrari è diversa rispetto a qualunque altro team, c'è una grande passione: ovunque tu vada nel mondo, tutti la conoscono. E' anche un modo più italiano di vedere le cose. Troppa passione? No, ma ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : l'analisi tecnica del sabato a Yas Marina : Hamilton in pista con la specifica 3 I tecnici della Mercedes, come anticipato alla vigilia, sono riusciti a recuperare la specifica 3 del motore endotermico di Lewis Hamilton , che aveva creato ...