Firenze | strangola la moglie in ostello e confessa alla reception | erano in luna di miele

Firenze - femminicidio 'in trasferta' : messicano strangola fidanzata cinese in un ostello : E' accaduto alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in un Paese, l'Italia, dove dall'inizio dell'anno ci sono stati 106 femminicidi, uno ogni 72 ore. Un messicano 30enne, in vacanza a Firenze con la fidanzata cinese 21enne, l'ha uccisa al culmine di una lite nella stanza dell'ostello dove alloggiavano. Poi si è presentato alla hall per confessare il suo crimine. Vacanza a Firenze finisce con un femminicidio Il ...

