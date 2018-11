Finanziato progetto P O N al Quintino Cataudella di Scicli

Pisa - “Pensiero computazionale” : al via progetto Finanziato da Google per le scuole secondarie : A Pisa città dell’informatica, l’Università si è aggiudicata un finanziamento Google per realizzare un progetto che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado. E sono infatti più di cinquanta i docenti che nelle prossime settimane frequenteranno il corso sul “Pensiero computazionale”, organizzato dall’Ateneo e finanziato dal più famoso motore di ricerca di Internet. L’iniziativa è stata illustrata in Rettorato venerdì 26 ...