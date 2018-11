Finanziamento Unieuro 2019 | online | a tasso zero e senza busta paga | documenti necessari

correttainformazione

(Di domenica 25 novembre 2018) Tra le maggiori catene in Italia che operano nel settore della vendita legata ad articoli come elettrodomestici o prodotti di informatica c’è sicuramente il gruppo. Come ogni anno anche nel 2018 questa grande azienda specializzata nel commercio di televisori, computer, tablet, smartphone e strumenti di elettronica propone con cadenza periodica delle offerte dia chiunque voglia effettuare una compravendita di prodotti, in modo da permettere ad ogni cliente di valutare la possibilità che concerne una rateizzazione del prezzo d’acquisto con conseguente dilazione delmento.Queste promozioni consentono inoltre di ricevere prestiti finalizzati sgravati dal peso dei soliti tassi d’interesse, i quali molto spesso spingono il cliente a desistere riguardo l’intenzione di comprare il prodotto di cui ha bisogno o necessità. Con Tan e Taeg pari allo 0% è così possibile ...