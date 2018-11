Finale di NCIS 15 | nell’ultimo episodio del 25 novembre rapimenti e fantasmi dal passato

Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 con la sostituta di Abby prima del Finale di stagione - anticipazioni 18 e 25 novembre : Domenica 18 novembre va in onda il Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 prima del finale di stagione che sarà trasmesso il 25 novembre: si conclude così la quindicesima stagione del procedural di CBS anche per il pubblico italiano, in attesa della sedicesima che sarà trasmessa dal 2019. Rai2 trasmette in prima tv assoluta e in esclusiva per l'Italia la serie con protagonista Mark Harmon, che in questa stagione ha perso un altro dei membri ...