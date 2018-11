huffingtonpost

: Filomena Lamberti, sfigurata con l'acido dal marito, legge la lettera del Papa: 'Le chiedo scusa' - HuffPostItalia : Filomena Lamberti, sfigurata con l'acido dal marito, legge la lettera del Papa: 'Le chiedo scusa' - teseteso : RT @HuffPostItalia: Filomena Lamberti, sfigurata con l'acido dal marito, legge la lettera del Papa: 'Le chiedo scusa' - BansCollector : RT @HuffPostItalia: Filomena Lamberti, sfigurata con l'acido dal marito, legge la lettera del Papa: 'Le chiedo scusa' -

(Di domenica 25 novembre 2018) Una donna che nella primavera scorsa, a Salerno, è statacon l'dalha reso nota oggi unainviatale l'11 giugno daFrancesco., questo il suo nome, l'ha letta durante la trasmissione di Rai Uno "A Sua Immagine", dedicata oggi alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. "Le chiedo scusa e prego per lei affinché il coraggio che le ha ridonato singolare bellezza diventi uno schiaffo all'indifferenza", ha scritto il Pontefice nellaIn diretta, nella trasmissione realizzata da Rai Uno in collaborazione con la Cei,ha rievocato la sua vicenda, in cui per 35 anni è stata del tutto sottomessa alVittorio, assillato dalla gelosia e dalla volontà di controllo di ogni movimento della donna. Ben presto la vita didiventa una sorta di prigione, in cui oltre al ...