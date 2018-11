Fernando Alonso - L' addio alla F 1 del due volte iridato

F1 – Il futuro di Alonso e l’ennesima frecciata alla Ferrari : “Fernando avrebbe vinto il Mondiale con la Rossa” : Flavio Briatore non è certo dell’addio definitivo di Alonso alla F1: il manager italiano sicuro delle sue idee Sono in corso le qualifiche dell’ultima gara dell’anno di F1: i piloti sono in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp di Abu Dhabi, in programma domani pomeriggio. Occhi puntatissimi su Fernando Alonso al suo ultimo anno in F1: lo spagnolo, deluso e frustrato da anni di ...

F1 - Flavio Briatore sull’addio di Fernando Alonso : “E’ paragonabile a Cristiano Ronaldo che ha lasciato il Real Madrid” : L’addio dello spagnolo Fernando Alonso al Mondiale di Formula Uno 2018 è un po’ il tema principale del weekend di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, visto che lo spagnolo si appresta ad affrontare quello che dovrebbe essere il suo ultimo GP in questa categoria. Al di là delle considerazioni su un possibile ritorno dello spagnolo, a tenere banco sono anche i riflessi della sua uscita di scena nel campionato. ...

F1 : Fernando Alonso e un addio che sa di arrivederci. Lo spagnolo tornerà nel 2020? : Siamo giunti all’atto finale di questa stagione di Formula Uno. Ad Abu Dhabi, tra le luci sfavillanti del circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultima volta in questo 2018 per salutare gli appassionati con una corsa densa di emozioni. I verdetti sono stati già emessi: i titoli piloti e costruttori sono già del britannico Lewis Hamilton e della Mercedes. Tuttavia, questa sarà una gara particolare per tanti motivi: ...

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia ultima gara. Sul futuro la porta non è chiusa…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

F1 – Il campionato 2018 e l’addio di Alonso - Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi : “se Fernando mancherà? Credo di si” : Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi: il britannico della Mercedes commenta il campionato 2018 e l’addio di Alonso alla F1 Reduce dalla vittoria di due settimane fa in Brasile, Lewis Hamilton arriva motivato all’ultimo Gp della stagione 2018. Certo di aver conquistato il suo quinto titolo mondiale ormai da circa un mese, il britannico della Mercedes mette in alto ad un’immaginaria classifica il ...

F1 - Fernando Alonso : “Lascio perchè ci sono altre sfide più grandi. Potevo firmare per un team competitivo” : Il GP di Abu Dhabi non chiuderà solo il Mondiale 2018, ma sarà probabilmente anche l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1. Il pilota spagnolo si è raccontato a Marca e ha parlato dei motivi per cui ha preso questa decisione: “Lascio la Formula 1 perché ci sono altre sfide più grandi di quelle che vedo qui. Non è perché non sto vincendo, avrei comunque potuto firmare per un team competitivo per il prossimo anno; forse non per i ...

Fernando Alonso rivela : “Nella prossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le Mans. Possibile un ritorno in F1 nel 2020” : Fernando Alonso e il futuro. Un tema sempre interessante e sulle voci di un futuro in Indy Car e nel WEC le alternative sul tavolo per l’iberico non mancano di certo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è ancora in fase di riflessione relativamente ai programmi del 2019 e stando alle ultime esternazioni pubbliche non vi sarebbe l’intenzione di essere presente nell’intera stagione della categoria americana ma solo ...

Fernando Alonso in Cina per il Mondiale WEC : “A Shanghai per vincere. Il futuro? 500 Miglia di Indianapolis - poi vedremo” : Fernando Alonso tornerà in pista nel weekend per l’ultima gara stagionale del Mondiale WEC. Lo spagnolo, vincitore quest’anno della 24 Ore di Le Mans, sarà naturalmente al volante della Toyota e punterà a vincere la 6 Ore di Shanghai (Cina) dopo essere stato secondo al Fuji. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Mi ...