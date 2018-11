Fedez lascio x factor per dedicarmi alla musica

musicaetesti.myblog

: Fedez lascio la tv voglio fare solo musica - #Fedez #lascio #voglio #musica - zazoomblog : Fedez lascio la tv voglio fare solo musica - #Fedez #lascio #voglio #musica - merdedartiste : fedez: dai quest'anno prendo xfactor con più serietà sono caricoooo prontissimo l'anno scorso invece ero un po' sta… - TriesteCafe : Quale è stata la vostra reazione dopo aver saputo la notizia? -

(Di domenica 25 novembre 2018)in un’intervista a “NewsMediaset”,ha dichiarato di concentrarsi sulla: «Non ho mai smesso di fare, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E’ una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni».parla della mediaticità che in qualche modo lo perseguita. E forse non è un caso che l’annuncio dell’addiotelevisione arrivi proprio nel giorno del lancio del suo nuovo album, come a simboleggiare la maggior importanza dellasu tutto il resto. Parlando del suo disco, ha aggiunto: «È un disco introspettivo, molto vero, c’è tanto di me. Racconta di un passaggio di transizione siale che personale. Sto facendo un lavoro su di me che voglio continuare a fare e di ...